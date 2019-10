Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria : Ranieri è il sesto tecnico della gestione Ferrero, dopo Mihajlovic, Zenga, Montella, Giampaolo e Di Francesco

Sampdoria - colpaccio per la panchina : Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore : Sembrava una vera e propria "mission impossible", ma alla fine l'ha spuntata Massimo Ferrero: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria. Secondo quanto comunicato da SkySport, il tecnico di Testaccio si è accordato con la società blucerchiata per un contratto biennale da 2 milioni a stag

Sampdoria - Claudio Ranieri sostituisce Di Francesco : è la sua settima panchina in Serie A : Accordo raggiunto per Claudio Ranieri che sostituisce Eusebio Di Francesco sulla panchina della Sampdoria. Per il tecnico è pronto un contratto fino al 30 giugno 2021. Prende in mano una squadra ultima in classifica, con appena una vittoria conquistata nelle prime sette giornate. Il presidente Massimo Ferrero lo ha scelto al termine di una settima caotica, in cui prima è arrivata la notizia del fallimento della trattativa con la cordata guidata ...

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria : Rieccolo, Claudio Ranieri. La Sampdoria ha scelto lui per provare a risalire la classifica di Serie A che al momento la vede sconsolatamente all’ultimo posto dopo aver perso sei partite sulle sette disputate. FBL-FRA-L1-NANTES-RENNESClaudio Ranieri, guiderà la Sampdoria al posto dell'esonerato Di FrancescoDAMIEN MEYERI compagni di viaggio Il mister di Testaccio, che si avvarrà di un piccolo staff personale composto dallo storico vice Paolo ...

