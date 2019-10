Cinecittà World da brividi per Halloween Assassin’s Creed da videogame a realtà

Fonte : romadailynews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Il parco divertimenti di trasforma in un grandeesce dalla consolle e diventa reale! Scheletri, zombie, vampiri e fantasmi, zucche e covoni di fieno:si festeggia adal 12 ottobre al 3 novembre. I più famosi film dell’orrore prendono vita nel Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma che si trasforma per un mese con 8 attrazioni a tema. Per la prima volta in Italia un grandeesce dalla consolle ed entra in un parco divertimenti: è la saga da 100 milioni di copie di. L’ospite, indossato il visore divirtuale ed impugnato l’arco, diventa Bayek, il protagonista della storia. Ci troviamo nel 49 a.C. in Egitto ai tempi di Cleopatra, catapultati a combattere contro l’ Ordine degli Antichi (i futuri Templari) per salvare il mondo dai tiranni e uscire vivi dalle trappole della Piramide in cui siamo ...

