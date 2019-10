Cina-India | cosa c’è dietro la retorica del vertice tra Xi e Modi

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 12 ottobre 2019) Fra venerdì e sabato, per poco più di 24 ore il premierno Narendrae il presidente cinese Xi Jinping si sono incontrati a Mamallapuram. Affrontando due temi: commercio e terrorismo. Con i toni di Usa e Urss ai tempi della Guerra Fredda

