Ciclismo | Mollema si prende ‘Il Lombardia’ | le parole dei protagonisti sul podio

(Di sabato 12 ottobre 2019) Il corridore della Trek-Segafredo vince la sua prima Classica Monumento, imponendosi davanti a Valverde e Bernal Bauke(Trek-Segafredo) ha vinto il Lombardia, la sua prima Classica Monumento, con un attacco sulla salita del Civiglio quando mancavano 18,5 chilometri dall’arrivo, per poi tagliare in solitaria il traguardo di Como. Nel finale l’olandese ha respinto i tentativi di Alejandro Valverde (Movistar Team) e Egan Bernal (Team INEOS) che hanno completato ildell’edizione numero 113. Queste ledei: Bauke: “dopo il mio attacco il vantaggio è aumentato velocemente, forse dietro si sono guardati un po’ troppo. Sapevo che sarei passato per primo sul Civiglio poi quando ho sentito di avere ancora 20″ di vantaggio ho capito che avevo buone possibilità di vincere. Conoscevo bene la discesa e ho provato a ...

