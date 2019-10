Ciclismo | Letizia Paternoster difende il CT Salvoldi | “Sta subendo attacchi irreali

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) Dopo le pesanti accuse rivolte dalla pistard friulana Maila Andreotti nei confronti di Dino, Commissario Tecnico dell’Italia femminile disu pista, sono arrivate le prime reazioni da parte di alcuni membri di spicco che fanno parte attualmente della Nazionale. Stiamo parlando di, punta di diamante del movimento tricolore su pista con numerosi successi a livello giovanile e tre medaglie iridate senior a soli 20 anni, che ha seccamente smentito le accuse di Maila Andreotti in una breve intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni a proposito della vicenda. “Quando ho letto le accuse di Maila Andreotti, ho provato un misto di riso e incredulità. Ma è tutto incredibile. Le porte aperte? Ma scherziamo… Nella mia stanza non entra nessuno, noi le chiudiamo, non mi permetterei mai di lasciarle aperte e nessuno ...