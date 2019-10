Ciclismo | Campionato Italiano cronometro femminile 2019 | trionfa Elena Cecchini

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) Dopo le tante affermazioni nelle prove in linea, ora sta arrivando il dominio nella prova contro il tempo.si conferma tricolore,ndo nelladeldi, organizzato all’ultimo momento a Castelgomberto, in provincia di Vicenza. Circuito di 19 chilometri sul quale l’atleta della Canyon Sram Racing ha timbrato il tempo di 25’05”, anticipando di 8” l’esperta Vittoria Bussi. A completare il podio Elisa Longo Borghini, a 20”. 1.(Canyon Sram Racing/Fiamme Azzurre) 25’05” 2. Vittoria Bussi (Open Cycling Team) a 8” 3. Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo/Fiamme Oro) a 20” 4. Tatiana Guderzo (Bepink/Fiamme Azzurre) a 44” 5. Vittoria Guazzini (Valcar Cylance/Fiamme Oro) a 58” 6. Silvia Valsecchi (Bepink) a 1’13” 7. Alessia Vigilia (Valcar Cylance) a 1’16” 8. Simona Frapporti ...

bikenewsPhoto : BePink al via del Campionato Italiano a cronometro #bikenews @bikenewsPhoto #cyclingnews #ciclismo… - IlPedaleRosa : @BePinkElite, quattro atlete in gara al Campionato Italiano Cronometro: - tiago_nunes14 : RT @Ciclignorante: Il momento più romantico nella storia del Ciclismo Ignorante: Guy Sagiv sta per vincere il campionato nazionale israelia… -