Ciclismo | a Mollema il Giro di Lombardia L' olandese vince la 113a edizione

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) Baukeha vinto in solitaria la 113/adeldidi, con il tempo di 5h52'59". L'della Trek-Segafredo è scattato in contropiede sul Civiglio, a circa 18 chilometri dell'arrivo, e ha fatto il vuoto per trionfare nella prima classica Monumento della carrie

Gazzetta_it : Il #GirodiLombardia a #Mollema un capolavoro di forza e tattica - RaiSport : #ILombardia ?? Lo scatto di #Mollema #RaiCiclismo #Rai2 ?? - LaStampa : A 33 anni l'olandese si scopre campione e conquista in solitaria l'ultima grande classica della stagione davanti a… -