Ci bacchetta anche l' Ue | i governi italiani hanno abbandonato il Mezzogiorno

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 12 ottobre 2019) In una struttura ospedaliera calabrese manca l’anestesista, viene rinviato il cesareo e il nascituro muore. Non è una novità assoluta, purtroppo. Stanno chiudendo interi reparti negli ospedali. In Italia mancano 56 mila medici, di cui una buona parte al Sud. Il Paese non cresce perché non si investe su famiglia, formazione e infrastrutture.Una parte molto importante di questo investimento dovrebbe riguardare il Sud. Attualmente non viene rispettata né la quota 45%, fissato da Ciampi decenni fa, e cioè l’obiettivo secondo cui quasi il 45% degli investimenti pubblici (spese in conto capitale), mettendo insieme risorse ordinarie e contributi comunitari aggiuntivi, andrebbe destinata alla riduzione del divario tra Nord e Sud né la più modesta quota 34% fissato dal governo Gentiloni di riserva degli investimenti ...

