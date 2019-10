Chiome corte e medie per l' autunno | il bowl cut e lo shag

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 12 ottobre 2019) In questo2019 vengono quotidianamente proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare il più gettonato della stagione è senza dubbio ilcut. L'hairstyle in questione è in grado di regalare uno stile molto glamour e vivace. NuoveRitorna di tendenza ilcut, meglio conosciuto come taglio a scodella: questa chioma negli anni '90 è stata resa famosa dalla top model Linda Evangelista. Nella capigliatura sono presenti delle geometrie perfette o delle linee sconnesse, a seconda delle varie esigenze di ogni donna. Ad esempio l'attrice Charlize Theron ha optato per un taglio su due livelli: in questa proposta è presente un under cut molto corto sulla nuca e uncut super sfilato. Invece la cantante Elodie ha scelto la stessa versione dell'attrice però ha creato un ciuffo frontale molto lungo; anche Ambra Angiolini ha optato per il taglio a scodella ma ...

