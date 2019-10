Chiesa | il 13 ottobre la canonizzazione del cardinale Newman Un uomo al servizio degli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) “Non sono portato a fare il santo, è brutto dirlo. I santi non sono letterati, non amano i classici, non scrivono romanzi… Mi basta lucidare le scarpe ai santi, se San Filippo in cielo avesse bisogno di lucido da scarpe”. Parole delJohn Henryche il 132019 sarà canonizzato da Papa Francesco insieme a Giuseppina Vannini, Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, Dulce Lopes Pontes e Margarita Bays. La figura diè assai complessa, stimata da tutti gli ultimi Pontefici. Monsignor Giuseppe Merola ha voluto raccogliere in un agile volume tutte le riflessioni dei vescovi di Roma sul nuovo santo, da Roncalli a Bergoglio. Il testo si intitola Il cuore parla al cuore. John Henrye i Papi (Libreria Editrice Vaticana) e riprende il motto del, Cor ad cor loquitur. Nel volume c’è anche un articolo dell’ex primo ministro britannico Tony Blair. “Penso che ...

Avvenire_Nei : Da oggi la Chiesa ha 13 nuovi cardinali: la cerimonia in San Pietro - Mafara72 : RT @AlmanaccoDiOggi: #Almanaccodelgiorno - Sabato 12 ottobre, la Chiesa ricorda San Serafino da Montegranaro. ?? 1810, nasce l’Oktoberfest.… - RAFAEL_ARNAIZ_ : RT @sermel2014: Nello stato presente degli eventi umani, nel quale l’umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da v… -