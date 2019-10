Chi è Eliud Kipchoge? Il primo uomo sotto le 2 ore in Maratona | il keniano ha scritto la

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) Infrangere il muro delle due ore in una, correre gli agognati 42,195 km in un tempo inferiore ai 120 minuti sembrava pura fantascienza, una barriera invalicabile per l’, un limite insuperabile per qualsiasi terrestre. Oggiha reso possibile l’impossibile, ha fatto capire che si possono raggiungere anche gli obiettivi più ardui, basta crederci. Ilha tagliato il traguardo al Prater di Vienna col tempo di 1h59:40,le due ore in una delle prove simbolo dell’atletica leggera, un’autentica icona nell’universo sportivo: si è fatto aiutare dalle lepri che si davano dei cambi entrando e uscendo a piacimento, era supportato da una macchina che dettava il passo con un laser. Il tentativo, pensato in ogni minimo particolare e reso un evento grazie alla sponsorship del colosso INEOS, non è omologabile come record del ...

