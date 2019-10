Che Tempo che Fa su Rai 2 domenica 13 ottobre | gli ospiti

Domenica 13 ottobre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Live-Non è la d’Urso - Che Tempo che fa - Non è l’Arena : Domenica 13 ottobre 2019 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena Una nuova giornata all’insegna del gossip e dello spettacolo quella di Domenica 13 ottobre 2019. Mara Venier e Barbara d’Urso, regine dei più famosi salottini televisivi, ospiteranno cantanti, attori e molti personaggi del […] L'articolo Domenica 13 ottobre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, ...

Che Tempo che fa - David Sassoli ospite di Fabio Fazio per la prima volta : Per la prima volta in diretta in uno studio televisivo italiano dalla sua elezione dello scorso 3 luglio, il Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli sarà ospite in studio a Che tempo Che Fa intervistato da Fabio Fazio, domenica 13 ottobre, su Rai2 ore 21.00. Piddino, ex mezzobusto del

Italia - Mancini : “L’Europeo manca da troppo tempo nella nostra baCheca. Per domani ho un solo dubbio” : “Dobbiamo passare lo scoglio della Grecia e non sarà semplice. Ha cambiato allenatore e non sappiamo come giocherà, ma per noi non dovrà cambiare niente: dobbiamo vincere questa partita per noi molto importante. Il ballottaggio tra Bernardeschi e Barella? Sì, abbiamo un solo dubbio, è quello. L’obiettivo principale sono gli Europei, la prima competizione importante che avremo. Poi bisognerà vedere la squadra per i Mondiali in ...

Formula 1 – Binotto versione meteorologo : “qualifiChe rimandate per il mal tempo? Pista complicata - vi spiego cosa accadrà” : Le qualifiche del Gp di Suzuka sono state rimandate alla domenica mattina a causa dell’imminente arrivo del tifone Hagibis: Mattia Binotto spiega le possibili difficoltà della Pista L’imminente arrivo del tifone Hagibis mette a serio rischio il normale svolgimento del weekend del Gp del Giappone. Le qualifiche, normalmente calendarizzate il sabato, verranno spostate la domenica mattina a causa del mal tempo. La giornata di ...

Che Tempo che fa - da Fabio Fazio un'ospitata in odor di... Roberto Saviano : A Che tempo Che Fa di domenica prossima 13 ottobre Fabio Fazio ospita i tre figli di Daphne Caruana Galizia, la giornalista d’inchiesta maltese uccisa da un’autobomba il 16 ottobre 2017. Matthew, Andrew e Paul raccontano a Fabio Fazio la storia e le inchieste della madre, raccolte per la prima volta

Trono Over. Enzo Capo : Ecco Perchè ho Chiesto Tempo a Pamela Barretta! : Enzo Capo a Uomini e Donne Over sta frequentando assiduamente Pamela Barretta. Le sue dichiarazioni però non convincono Gianni Sperti ed il pubblico televisivo. Il cavaliere svela la verità in un’intervista! Uomini e Donne: Enzo Capo spiega in un’intervista che cosa lo ha colpito di Pamela Barretta. Spiega nello stesso Tempo per quale motivo è ritornato nel programma mariano dopo tanti anni! Pamela Barretta, dama del programma ...

NBA – Kevin Durant - Che schiaffo ai Knicks : “quale giocatore sogna New York? Non sono cool come un tempo” : Kevin Durant rifila una netta stoccata ai New York Knicks: secondo KD la franchigia blu-arancio non è più cool come un tempo Kevin Durant non è mai banale nelle sue dichiarazioni. L’ex cestista di Thunder e Warriors ogni volta che apre bocca non solo attira l’attenzione, ma esprime pareri taglienti senza alcuna remore. L’ultimo riguarda i New York Knicks e avrà sicuramente fatto felici i fan dei Nets che l’anno prossimo potranno godere ...

Beppe Bigazzi - morto Chef de La prova del cuoco/ Aveva 86 anni : era malato da tempo : Beppe Bigazzi è morto, addio al volto noto de La prova del cuoco: lottava da tempo contro una grave malattia, cordoglio sui social.

Sicilia : via libera a finanziamenti per Piano ParCheggi - due mesi di tempo ai Comuni : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) – “Oggi abbiamo pubblicato i due decreti finali riguardo gli stanziamenti per i Parcheggi scambiatori nelle città metropolitane di Sicilia e nei Comuni al di sotto dei 30 mila abitanti. Abbiamo altresì inviato una nota alle città di Palermo, Catania e alle altre amministrazioni per fissare i termini di presentazione dei progetti esecutivi. I Comuni hanno sessanta giorni di tempo per sottoporre alla ...

Accoltella il nipote all’uscita del bagno perché ci aveva messo troppo tempo : Un uomo, Dan Johnson ha Accoltellato all’uscita del bagno il nipote, un ragazzo di 29 anni. L’uomo ha spiegato il motivo del folle gesto, il nipote ci stava mettendo troppo tempo ad uscire dal bagno. Il ragazzo è stato Accoltellato nella contea di Volusia in Florida. A soccorrere il 29enne è stata la Polizia che ha trovato il ragazzo in un lago di sangue con varie ferite allo stomaco e alla schiena. Lo zio ha aggredito il ragazzo ...

Il governo dell’Ecuador si è spostato temporaneamente da Quito a Guayaquil a causa delle proteste contro le riforme economiChe : Il presidente dell’Ecuador Lenín Moreno ha spostato temporaneamente le attività del governo dalla capitale Quito alla città costiera di Guayaquil, per via delle proteste contro la riforme economiche proposte la settimana scorsa. Sempre a causa delle proteste, durante le quali ci sono

Striscia la Notizia : la prima puntata con Ezio Greggio ed Enzo IacChetti in tempo reale dalle ore 20 : 35 : Striscia la Notizia è il telegiornale satirico in onda su Canale 5, da lunedì a sabato, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.Striscia la Notizia: le anticipazioni della puntata del 7 ottobre 2019prosegui la letturaStriscia la Notizia: la prima puntata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in tempo reale dalle ore 20:35 pubblicato su TVBlog.it 07 ottobre 2019 19:25.

Che Tempo che fa - ascolti : Fazio e Boldrini contro Giletti e Salvini - il verdetto dell'Auditel : Nella domenica del Derby d’Italia Rai2 è la terza rete della serata e con Che tempo che fa, seguito da 1.806mila telespettatori pari a uno share del 7,31%, batte Italia1 distanziandola di oltre un punto di share (Prince Of Persia – Le sabbie del tempo, 1.391mila telespettatori pari al 6% di share).