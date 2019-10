Celebrazioni colombiane | premio alla città di Columbus Ecco i nomi degli ambasciatori di

Fonte : ilsecoloxix

(Di sabato 12 ottobre 2019) Prima di iniziare la cerimonia, il sindaco Bucci e il governatore della Liguria Toti hanno consegnato la medaglia di Genova ad Ati Demolitori per l'opera di demolizione dei resti del Morandi. Tra i premitati dal comitato dei talenti anche la giornalista del Secolo XIX Elena Nieddu

giokafka : RT @RossomandoPd: Ho portato il saluto istituzionale del Senato a #Genova per le celebrazioni colombiane #12ottobre1492. Il viaggio dell’uo… - Luisella49 : RT @VegieBotteghe: Oggi doppia maratona per le vegie: celebrazioni colombiane in Borsa Valori e poi via con #Rollidays fino a domani https:… - andreabenedino : RT @RossomandoPd: Ho portato il saluto istituzionale del Senato a #Genova per le celebrazioni colombiane #12ottobre1492. Il viaggio dell’uo… -