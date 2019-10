Casa B., Mattarella da Trump il 16/10

"L'Italia è un importante alleato Nato ed è chiave nel portare stabilità nella Regione del Mediterraneo". Lo afferma laBianca annunciando la visita del presidente della Repubblica, Sergio, a Washington,dove incontrerà,il 16 ottobre, il presidente. I due leader parleranno, tra l'altro,di come rafforzare i rapporti storicamente solidi tra Usa e Italia,di come affrontare le sfide della sicurezza.metterà in evidenza l'"Importanza della sicurezza delle telecomunicazioni, soprattutto quella legata al 5g".(Di sabato 12 ottobre 2019)