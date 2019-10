Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) Roma, 12 ott. (AdnKronos) – Le malattie cardiovascolari sono un big killer. “La prevenzione è fondamentale a tutte le età, per gli anziani, per i bambini, ma è importante in particolare per gli. Il dato delle morti improvvise degliè preoccupante, e stiamo studiando il modo per contrastare questo fenomeno”. Ad accendere un faro sulla prevenzione cardiovascolare è Antonio Rebuzzi, direttoreTerapia intensiva cardiologica al Policlinico Gemelli, a margine di Tennis and Friends, in corso al Foro Italico di Roma. Rebuzzi pensa anche ai rischi per gli ‘domenica’, che affrontano performance impegnative senza essere allenati.A che età è consigliato un controllo cardiologico? “A parte gli, le donne dovrebbero farlo dopo la menopausa e gli uomini dopo i 40 anni. Ma soprattutto bisogna farlo se si fa attività ...

StraNotizie : Cardiologo: 'Prevenzione chiave per atleti e sportivi della domenica' - News24Italy : #Cardiologo: 'Prevenzione chiave per atleti e sportivi della domenica' - RadioCL1 : Il cardiologo nisseno Luigi Scarnato, canta con Luca Carboni per promuovere la prevenzione delle malattie cardiach… -