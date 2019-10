Calciomercato Napoli | il Psg piomba su Zielinski

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz nel mirino di Barcellona e Real Madrid : Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz nel mirino di Barcellona e Real Madrid Fabian Ruiz continua a brillare, e di conseguenza i grandi club sono pronti a farsi sotto per lui. Lo spagnolo è entrato infatti precisamente nel mirino sia di Barcellona che di Real Madrid, pronte a darsi lotta pur di accaparrarselo. “Nel bel mezzo della trattativa con il suo manager Alvaro Torres il club ha manifestato l’intenzione di inserire una clausola ...

Calciomercato - rinnovi bollenti! Le situazioni delle squadre di Serie A : dubbi Juve - Fiorentina - Milan e Napoli - sorpresa Torino : Non solo le mosse di Calciomercato con diversi club che provano ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, le società del massimo campionato italiano si muovono per rinforzarsi. A tenere banco sono anche le questioni rinnovi con diverse novità che riguardano le big del campionato di Serie A, ecco le situazioni nel dettaglio. INTER – La situazione meno delicata è quella che riguarda l’Inter, il ...

Calciomercato Napoli - spunta il nome di Aouar per il centrocampo : la notizia : Calciomercato Napoli, spunta il nome di Aouar per il centrocampo: la notizia L’edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare le possibili mosse di mercato di alcuni tra i club più prestigiosi della Serie A. Il Napoli e la Juventus stanno infatti già monitorando diversi profili per la prossima stagione, e sembrano pronte in particolare a darsi battaglia per Houssem Aouar, ventunenne centrocampista del Lione, nove ...

Calciomercato Napoli - Mertens : “In Italia con nessun’altra maglia” : “Non mi sono mai sentito così bene, ho 32 anni ma sto meglio di certi ragazzi che ne hanno 25-26. Sto vivendo il miglior momento della mia carriera, segno con una certa facilità e gioco abbastanza per sentirmi un titolare. Ho intenzione di andare avanti ancora a lungo”. Dries Mertens ha parlato ai microfoni dell’emittente belga Rtbf dicendo di sentirsi ancora al top. Uno dei prossimi obiettivi è raggiungere Maradona a ...

Calciomercato Napoli - spunta il nome di Aouar per il centrocampo : la notizia : Calciomercato Napoli, spunta il nome di Aouar per il centrocampo: la notizia L’edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare le possibili mosse di mercato di alcuni tra i club più prestigiosi della Serie A. Il Napoli e la Juventus stanno infatti già monitorando diversi profili per la prossima stagione, e sembrano pronte in particolare a darsi battaglia per Houssem Aouar, ventunenne centrocampista del Lione, nove ...

Calciomercato Napoli - Koulibaly nel mirino del Manchester United : la situazione : Calciomercato Napoli, Koulibaly nel mirino del Manchester United: la situazione Calciomercato Napoli Koulibaly| Una partenza da horror per il Manchester United, che adesso sembra praticamente costretto ad intervenire sul mercato a gennaio per provare a sistemare le cose. Oltre che ad un problema offensivo, anche la difesa scricchiola e non poco, e per questo motivo la dirigenza inglese, come riporta Goal.com, pare abbia deciso di puntare ...

Calciomercato Napoli - Haaland è il nome nuovo per l’attacco : le ultime : Calciomercato Napoli, gli azzurri piombano su Haaland: la situazione Tra le due società ci potrebbe essere anche un intreccio di mercato. Gli azzurri sono sull’attaccante norvegese Erling Haaland, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Giuntoli se ne è innamorato e lo scouting ha provveduto con una serie di relazioni ad analizzare le caratteristiche del centravanti. Il Napoli lo segue da un bel po’ ed ovviamente ...

Calciomercato Napoli - il rinnovo di Milik tarda ad arrivare : le ultime : Calciomercato Napoli, il rinnovo di Milik tarda ad arrivare: le ultime Calciomercato Napoli rinnovo Milik| Arek Milik ritarda sul suo rinnovo. Il prolungamento del contratto non arriva, e i motivi potrebbero essere tanti, forse troppi. La situazione non è chiara, servirà ancora del tempo. Ne parla l’edizione odierna del quotidiano Roma: “La trattativa per il suo rinnovo (in scadenza nel 2021) è cominciata la scorsa primavera. ...

Calciomercato Juventus - interesse per Fabian Ruiz del Napoli (RUMORS) : Arrivano nuove voci per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie trapelate, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Fabian Ruiz, forte centrocampista che milita nelle fila del Napoli e della nazionale spagnola. Il classe 1996 è stato protagonista di un buon avvio di stagione e, stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo Don Balon, sarebbe un vero e proprio pallino di Maurizio Sarri. il tecnico ...

Inter - retroscena del Calciomercato estivo : il Napoli avrebbe offerto Insigne per Icardi : Nonostante quello estivo si sia chiuso da più di un mese, arriva un'importante indiscrezione di mercato dal sito FcInterNews: il presidente del Napoli De Laurentiis, pur di arrivare alla punta argentina Icardi, avrebbe offerto in estate il cartellino del centrocampista offensivo napoletano Lorenzo Insigne. Un'indiscrezione incredibile, segno evidente della non completa centralità nel progetto del capitano del Napoli: fra l'altro ancora pesa ...

Calciomercato Napoli - Callejon tentato dalla Cina : le ultime : Calciomercato Napoli, Callejon tentato dalla Cina: le ultime Calciomercato Napoli Callejon| Callejon rischia il clamoroso addio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis e Carlo Ancelotti hanno più volte ribadito la volontà di voler confermare l’attaccante ex Real Madrid. Al momento, tuttavia, la situazione resta completamente bloccata. Il contratto di Callejon scade a ...

Calciomercato Napoli - Tonali nel mirino di De Laurentiis : le ultime : Calciomercato Napoli, Tonali nel mirino di De Laurentiis: le ultime Calciomercato Napoli Tonali| Sandro Tonali ha disputato un inizio di campionato fin qui davvero devastante. Oggi il centrocampista delle Rondinelle sarà titolare nel match del San Paolo contro il Napoli. Carlo Ancelotti, tecnico degli azzurri, osserverà da vicino il calciatore. L’anno prossimo, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, è ...

Calciomercato Napoli - parla il dg del Brescia : “Tonali piace molto agli azzurri” : Calciomercato Napoli, parla il dg del Brescia: Tonali il protagonista Calciomercato Napoli Tonali| Il direttore generale del Brescia, Andrea Cardinaletti, è intervenuto a Julie Italia per parlare in merito alla partita di domenica tra Napoli e Brescia. Queste le parole di Cardinaletti “Credo che il ragazzo sia un talento assurdo, interessa a tantissime squadre, il Napoli è tra queste. Posso dire che ha tanti ammiratori, in Italia e ...

Calciomercato Napoli - spunta Malen per l’attacco : le ultime : Calciomercato Napoli, Malen nome nuovo per l’attacco Calciomercato Napoli Malen| Donyell Malen sta letteralmente facendo impazzire tutti in questo inizio di stagione. L’attaccante olandese sta facendo cose pazzesche con il Psv: addirittura 11 reti in 7 partite. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, per il talento assistito da Mino Raiola (manager – tra gli altri – di Lorenzo Insigne, Hirving Lozano ...