Calciomercato | assalto al Napoli | terzino destro per il Milan | Lazio e Genoa guardano in

Calciomercato Juventus - piano Paratici : 4 addii e assalto a sorpresa a gennaio : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista anche in vista della prossima sessione di mercato invernale. Come riportato nelle ultime ore, i bianconeri sarebbero pronti ad attuare una mini rivoluzione in vista del mercato di gennaio. Quasi certi gli addii di Perin e Pjaca. Il primo potrebbe dire sì alla corte del Benfica, pronto a tornare alla carica dopo il primo tentativo estivo. Il portiere ...

Calciomercato Juventus – Nuovo assalto a Rakitic a gennaio : il giocatore gradisce la destinazione : La Juventus proverà nuovamente a tornare alla carica per Ivan Rakitic: a gennaio i bianconeri proveranno a convincere il Barcellona, forti del gradimento del giocatore Ivan Rakitic sembra destinato a lasciare il Barcellona. Il centrocampista croato era stato inserito come contropartita nell’affare Neymar ma l’accordo fra Barcellona e PSG è saltato. Anche la Juventus aveva mostrato interesse per il giocatore, ma le contropartite ...

Calciomercato - live il rush finale : il Torino prova l'assalto per Verdi : Oggi alle 22 si chiude il Calciomercato ed è una giornata di febbrili trattative seguite minuto dopo minuto - 20.00 Icardi ha superato le visite mediche, firmerà un anno...

Calciomercato - le bombe : nuovo assalto della Fiorentina per Politano - il sostituto può essere Rebic - Torino su Idrissi : Ultimissime ore di Calciomercato, lunedì il gong finale alle trattative, le società continuano a muoversi per completare le rose da mettere a disposizione degli allenatori almeno fino a gennaio. Non si ferma la Fiorentina che ha intenzione di regalare a Vincenzo Montella un nuovo attaccante, si tratta di Politano, l’offerta è arrivata fino a 30 milioni di euro, la richiesta è di 35, si può raggiungere l’accordo, secondo ...

Calciomercato Juventus - assalto al talento del Barça : colpo in stile Demiral : Calciomercato Juventus – La Juventus continua a rimanere fortemente interessata a Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 del Barcellona. Un profilo che piace tanto alla dirigenza bianconera. Dirigenza pronta ad affondare il colpo visto che al momento in blaugrana non c’è grande spazio per un giovane come lui. Il Barcellona però come riportava Calciomercato.it, non vuole perdere il controllo del […] More