Calcio femminile | Serie A 2019-2020 | vittorie per Roma e Fiorentina nel terzo turno

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) In attesa del derby di Milano e del match tra Juventus e Florentia S.G. che andranno in scena domani, ildel campionato didiha tenuto banco. Lasi è imposta tra le mura amiche superando 2-1 il Tavagnacco. Per la formazione allenata da Antonio Cincotta sono andate a segno Lisa De Vanna al 29′ e Tatiana Bonetti al 50′. Sofia Kongouli ha realizzato al 65′ per le friulane. Un successo importante per le viola che si portano in classifica a quota 6, reduci dal ko interno contro ladella seconda giornata. Le giallorosse, da par loro, hanno fatto valere il fattore campo e regolato l’Empoli con un rotondo 4-0: Vanessa Bernauer al 2′, Lindsey Thomas all’11’, Agnese Bonfantini al 55′ e Annamaria Serturini all’82’ le autrici del poker capitolino. Con questo risultato, le ...

