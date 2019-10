Cagliari | arrestato Scanu | ad della società di gestione dell’aeroporto ed ex presidente

Cagliari - arrestato l’ad della società di gestione dell’aeroporto ed ex presidente di Confindustria Sardegna : Alberto Scanu, l’amministratore delegato della Sogaer, società di gestione dell’aeroporto di Cagliari , è stato arrestato dalla Guardia di finanza per bancarotta fraudolenta nell’ambito di una inchiesta sulla gestione di alcune società del settore sanitario. Scanu, Il provvedimento restrittivo è stato richiesto dal pm Giangiacomo Pilia e firmato dal gip Giampaolo Casula. Ai domiciliari sono finite altre tre persone: la sorella di Scanu, Laura, ...

Cagliari - rubano uno scooter : 17enne arrestato - il complice si è dato alla fuga : I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato sabato 21 settembre un giovane extracomunitario di origini algerine di 17 anni - già noto alle forze dell'ordine per reati precedenti - con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo avrebbe rubato un ciclomotore insieme ad un coetaneo (che al momento sarebbe ancora in fuga ) e si sarebbe sottratto ad un controllo ordinario dei ...

Cagliari - brutale aggressione dopo una mancata precedenza : grave 19enne - arrestato un coetaneo : Un ragazzo di diciannovenne anni, aggredito da un coetaneo questa mattina davanti al tribunale di Cagliari, è in prognosi riservata in ospedale. I due avevano iniziato a litigare in seguito a un incidente stradale, poi c’è stato l’inseguimento e il pestaggio. L’aggressore, arrestato, è ai domiciliari.Continua a leggere