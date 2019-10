Buon compleanno Arturo Brachetti | Marco Travaglio | Antonio di Natale…

Buon compleanno Roberto Pujia - Adele Ammendola - Lucia Poli… : Buon compleanno Roberto Pujia, Adele Ammendola, Lucia Poli… …Carlo Jean, Massimo Ghini, Marco Rizzo, Roberto Giacobbo, Luca Carboni, Gabriele Paolini, Lino Marzorati, Marco Baldassarre, Damiano Caruso, Fabrizio Sepe, Nicola Parodi, Nicolas Viola, Nicolao Dumitru, Giordano Ronci… Oggi 12 ottobre compiono gli anni: Roberto Pujia, filosofo; Marte Ferrari, sindacalista; Angelo Daniel, vescovo; Carlo Jean, generale, scrittore; Luciano Armani, ex ...

Buon compleanno Lady Oscar! 40 anni fa andava in onda per la prima volta [VIDEO] : Lady Oscar, giovane fanciulla francese cresciuta dal padre come fosse un maschio e innamorata del suo migliore amico, compie oggi 40 anni. L’anniversario è quello della prima puntata trasmessa in televisione. Era il 10 ottobre 1979 (in Italia è stata messa in onda nel 1982 da Bim Bum Bam). Ispirato al celebre manga di Ryoko Ikeda La Rosa di Versailles, Lady Oscar è diventata un’icona femminista senza età. Oscar François de Jarjayes ...

Buon compleanno Ninetto Davoli - Gabriele Lavia - Fabio de Luigi… : Buon Compleanno Ninetto Davoli, Gabriele Lavia, Fabio de Luigi… …Marino Golinelli, Nicola Zingaretti, Antonio Fazio, Bobby Charlton, Marco Tarchi, Stefano Ricucci, Giovanni Barozzino, Enrico Piccinelli, Gianmarco Tognazzi, Jury Chechi, Francesco Palermo, Micaela Campana, Filippo Gallinella, Ciro Petrone, Lidia Oppo, Domenico Fontana, Paolo Oliva, Giuseppe de Luca, Davide Uccellari, Marcello Violi… Oggi 11 ottobre compiono gli anni: Marino ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Julio Cruz - El Jardinero con il fiuto del gol : Continua il nostro classico appuntamento con l’uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche e del mondo del calcio, è il compleanno di Julio Cruz. E’ stato un attaccante molto forte, protagonista anche nel campionato italiano, un calciatore con il fiuto del gol, era soprannominato El Jardinero. Iniziò la carriera al Banfield, si è messo subito in mostra con ottime prestazioni e ...

Buon compleanno Edy Reja - Naike Rivelli… : Buon compleanno Edy Reja, Naike Rivelli… …Renzo Burini, Gianni Berengo Gardin, Walter Pedullà, Edmondo Bruti Liberati, Franco Malerba, Antonio Albanese, Roberto Fico, Nunzia de Girolamo, Daniele Vantaggiato, Giorgio Da Rin, Federico Masi, Manuel Giandonato, Riccardo Russo, Paolo Simion, Elena Viviani, Valeria Schiavi… Oggi 10 ottobre compiono gli anni: Liliana Cano, pittrice; Renzo Burini, ex calciatore, ex allenatore; Gabriella Genta, attrice, ...

Buon compleanno - Pac-Man : Metti una sera in pizzeria. Sì, fu proprio davanti a una rotondissima pizza fumante che nacque Pac-Man, quello che oggi, non senza enfasi, definiremmo “il papà di tutti i videogiochi”. Correva l’anno 1979 e una sera di aprile Tohru Iwatani osservò la sua pizza, priva della prima fetta ed ebbe l’idea: “Guardai quella pizza – ha ammesso in un’intervista di qualche anno fa a Repubblica – e vidi quel che poi sarebbe divenuto ...

Buon compleanno Vittorio Mangili - Dario Fertilio - Federica Sciarelli… : Buon compleanno Vittorio Mangili, Dario Fertilio, Federica Sciarelli… …Gianni Mura, Ottavia Piccolo, Alessandro Meluzzi, Dario Manera, David Cameron, Lorenza Mario, Caparezza, Luigi Busà, Antonella Contestabile, Mattia Zaccaro Garau… Oggi 9 ottobre compiono gli anni: Vittorio Mangili, giornalista; Enea Piccinelli, politico; Sandro Moretti, attore; Vittorio Valesi, ex ciclista; Giorgio Lao, artista, pittore; Angelo Tassi, pittore; Danilo Tognon, ...

Buon compleanno Antonio Cabrini - Simone Bolelli - Lucia Catena… : Buon compleanno Antonio Cabrini, Simone Bolelli, Lucia Catena… …Fabio Fanton, Antonio Pizzinato, Giuseppe Beghetto, Paul Hogan, Carlo Rienzi, Elio Lannutti, Ninì Salerno, Sigourney Weaver, Antonio Tempestilli, Carlo Cracco, Zvonimir Boban, Ezequiel Munoz… Oggi 8 ottobre compiono gli anni: Raffaele La Capria, scrittore, sceneggiatore, traduttore; Renato Savino, sceneggiatore, regista; Paola Piccinato, doppiatrice; Antonio Pizzinato, sindacalista, ...

Buon compleanno Cristina Fanton - Federico Pizzarotti - Vladimir Putin… : Buon compleanno Cristina Fanton, Federico Pizzarotti, Vladimir Putin… …Piero Fassino, Lapo Elkann, Desmond Tutu, Dida, Laura Bignami, Giorgio Di Centa, Sergio Battelli, Amedeo Tessitori, Raffaella Barbieri… Oggi 7 ottobre compiono gli anni: Marcello Abbado, pianista, compositore; Andreino Repetti, ex calciatore; Desmond Tutu, arcivescovo; Achille Baldini, ex calciatore; Cristina Fanton, attrice; Gianni Viazzi, pedagogista; Umberto Pizzi, ...

Buon compleanno Massimiliano Russo - Paolo Savona - Paola Ferrari… : Buon compleanno Massimiliano Russo, Paolo Savona, Paola Ferrari… …Britt Ekland, Klaus Dibiasi, Ottavio Bianchi, Mario Capecchi, Gabriella Pallotta, Luiz Inacio Lula da Silva, Fabiana Costi, Federica Brunetti, Abou Diop, Serena Licchetta… Oggi 6 ottobre compiono gli anni: Massimiliano Russo, ex atleta, opinionista fb; Francesco Berruti, ex calciatore; Umberto Giachetti, ex calciatore; Elio Grappone, ex calciatore, allenatore; Mario ...

Buon compleanno Antonio Giora - Marie Laforêt - Nicola Rizzoli… : Buon compleanno Antonio Giora, Marie Laforêt, Nicola Rizzoli… …Enrico Bondi, Alberto Bombassei, Gianni Mazza, Renato Serio, Laura Gemser, Bob Geldof, Marco Civoli, Antonio di Gennaro, Careca, Giuseppe Castiglione, Andrea de Maria, Patrizia Terzoni, Luigi Vitale, Claudia Ferraris, Daniele Ratto, Marco Fossati… Oggi 5 ottobre festeggiano il compleanno: Antonio Giora, dirigente d’azienda; Corrado Giovannini, ex calciatore; Elda Lanza, giornalista, ...

Buon compleanno Luigi Caligaris - Antonio Sassone - Susan Sarandon… : Buon compleanno Luigi Caligaris, Antonio Sassone, Susan Sarandon… …Antonello Fassari, Jean-Cyril Spinetta, Claudio Brachino, Francesco Speroni, Paolo Uggè, Antonello Cuccureddu, Luis Sepùlveda, Tana de Zulueta, Elisabetta Viviani, Luigi Amicone, Paolo Ruffini, Francesco Baccini, Cristiano Lucarelli, Mauro German Camoranesi, Benedetto Francesco Fucci, Francesco Benigno, Nicola Fratoianni, Alessandro Zan… Oggi 4 ottobre festeggiano il compleanno: ...

Buon compleanno a noi! Sei anni di MotoriNoLimits! : Il 4 ottobre 2013 iniziava – con una bella dose di sana incoscienza – l’avventura di MotoriNoLimits. Quindi oggi è il nostro sesto compleanno e vogliamo festeggiarlo con tutti voi. Ne è passata di acqua sotto i ponti, ne abbiamo passati di giorni e notti e weekend attaccati al computer a scrivere, studiare cose nuove, […] L'articolo Buon compleanno a noi! Sei anni di MotoriNoLimits! sembra essere il primo su ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Zlatan Ibrahimovic - le 10 frasi celebri dello svedese : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, oggi è il compleanno di Zlatan Ibrahimovic, uno dei calciatori più forti in circolazione. Inizia la carriera in Svezia al Malmo ma la prima vera grande esperienza è quella con la maglia dell’Ajax, si mette in mostra ed il grandissimo colpo di mercato lo piazza la Juventus, lo svedese si mette subito in mostra con il club bianconero, forza fisica impressionante, ...