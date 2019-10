Bufera sull' Arca di Gallinaro | donazioni | minacce e misteri

Bufera su Demiral. Su Twitter si schiera a favore della Turchia sulla questione curdi : Una Bufera si è abbattuta sul difensore della Juventus Merih Demiral. Su Twitter si è esposto a sostegno del suo paese, la Turchia, definendo “operazione di pace” l’azione avviata dalla Turchia contro i curdi. #BarisPinariHarekati #OperationPeaceSpring pic.Twitter.com/NmvOiXlqTF — Merih Demiral (@Merihdemiral) October 10, 2019 Forse non immaginava, però, la reazione che si sarebbe scatenata sui social. Molti si sono schierati ...

Pugni a una donna per un hamburger sbagliato : Bufera sulla pubblicità del fast-food : Un uomo che tira un pugno a una donna per avergli dato un hamburger “taroccato”. Con quest’immagine disegnata come se fosse un fumetto, la nota marca alimentare belga “Bicky” ha promosso i suoi panini. L’idea era quella di far sorridere i clienti. Nella realtà, invece, la campagna pubblicitaria non ha fatto altro che indignare il mondo della politica e suscitare centinaia di commenti negativi sui ...

Torino - in ginocchio sulla tomba di Mussolini : Bufera su Lorusso - portavoce della leghista Caucino : Andrea Lorusso, portavoce dell'assessore regionale leghista Chiara Caucino, con deleghe a Welfare, Famiglia e Bambini, pubblica su Facebook aforismi Mussoliniani e si ritrae mentre a mani giunte, in ginocchio, è in preghiera di fronte alla tomba del Duce a Predappio...Continua a leggere

La Vita in Diretta - la Cuccarini nella Bufera per la puntata sulle donne che pagano il conto : Lorella Cuccarini è finita nella bufera dopo l’ultima puntata de La Vita in Diretta in cui si parlava delle donne che pagano il conto. La conduttrice da qualche settimana è al timone del contenitore pomeridiano insieme ad Alberto Matano. Le puntate dello show, come sempre, sono animate da dibattiti e discussioni. Nell’ultimo appuntamento con i telespettatori, i presentatori si sono seduti sul divano bianco per chiacchierare con ...

Assenze - Bufera sulla Municipalità : a Napoli consiglieri indagati : Per il momento i nomi iscritti nel registro degli indagati sono due, ma a breve i riflettori della Procura potrebbero estendere il loro campo d?azione, perché la zona grigia...

“Che belle gambe… A che ora aprono?” : Bufera sulla frase stampata sulla bustina di zucchero : “Che belle gambe! A che ora aprono?”. Queste le parole stampate in rosso sulle bustine di zucchero distribuite in un bar di Taranto. Una frase che è stata subito segnalata sulla pagina Facebook “Donna a Sud“. “OFFESE ALLE DONNE. Nel tarantino un bar distribuisce ai suoi clienti bustine di zucchero con frasi sessiste”: inizia così il post, commentato decine e decine di volte e soprattutto, diventato virale. ...

Uomini e Donne News - Mennoia sulla Bufera estiva : nuove dichiarazioni : Uomini e Donne News, Raffaella Mennoia torna sulla bufera estiva: nuove dichiarazioni Dopo un’estate che l’ha vista coinvolta in una torrida polemica, Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi a Temptation Island e a Uomini e Donne, ha rallentato con i social, decidendo di spendersi di meno sulle piattaforme web. Troppa cattiveria, troppo rancore, […] L'articolo Uomini e Donne News, Mennoia sulla bufera estiva: ...

Qui no stranieri. Bufera sull'annuncio per la vendita di una villa : "No stranieri": il poscritto razzista comparso su un sito per la compravendita immobiliare che mette in vendita una villetta nel bresciano. Ma la proprietaria: "Non ne so nulla". "Ottimo vicinato (no stranieri)". Sarebbe stata questa la postilla choc scritta al fondo di un annuncio di vendita per una graziosa villetta in provincia di Brescia. Stando a quanto si apprende dal quotidiano locale Giornale di Brescia, l'inserzione sarebbe stata ...

"Ariana Grande puttanun' a 4 zampe" - Bufera sulle dichiarazioni di Fabio Volo : Il conduttore si scaglia contro il video della cantante '7 rings': "Io, padre di due femmine, vado a lavoro, faccio le mie...

Bianca Guaccero nella Bufera per una gag sull'allergia ai gamberetti : Bianca Guaccero è finita al centro di dure polemiche per un video con una gag - infelice, a detta di molti - sull'allergia ai gamberetti, ma lei si difende: "Chiedo scusa, sono anch'io allergica, volevo ironizzare". Per lanciare la nuova stagione di Detto Fatto, in onda da lunedì 16 settembre nel primo pomeriggio di Rai2, Bianca Guaccero e lo staff del programma hanno lanciato vari promo diffusi anche sulle pagine social della trasmissione. Uno ...

Bufera su Bianca Guaccero dopo lo sketch sulle allergie : La conduttrice di 'Detto Fatto' finisce nel mirino dei social per uno spot sui gamberetti condiviso su Instagram

Luca Argentero nella Bufera per le dichiarazioni sulle donne e il femminismo : Luca Argentero è finito nella bufera a causa di alcune dichiarazioni sulle donne e il femminismo. L’attore e sex symbol ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in cui ha parlato del suo rapporto con la fidanzata Cristina Marino. La coppia, legata dal 2017, pensa alle nozze ed è da sempre molto riservata. Nell’ultimo periodo però Argentero sembra essersi aperto con il pubblico, postando su Instagram scatti che lo ...

Bufera sulla relazione del Mit sulla Gronda. Toninelli : "Si farà" : "La Gronda si farà". Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, non sembra avere dubbi, nonostante l'analisi costi-benefici prodotta dal suo dicastero sembri indicare una direzione contraria. Ma il documento prodotto dai tecnici del ministero di Porta Pia, che sottolinea l'opportunità di perseguire opzioni "più efficienti in termini trasportistici, ambientali e finanziari" per il nodo stradale genovese, è occasione per riaccendere ...

Bufera sulla relazione del Mit sulla Gronda. Toninelli : "Si farà" : "La Gronda si farà". Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, non sembra avere dubbi, nonostante l'analisi costi-benefici prodotta dal suo dicastero sembri indicare una direzione contraria. Ma il documento prodotto dai tecnici del ministero di Porta Pia, che sottolinea l'opportunità di perseguire opzioni "più efficienti in termini trasportistici, ambientali e finanziari" per il nodo stradale genovese, è occasione per riaccendere ...