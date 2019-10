BREXIT La doppia mossa di Johnson che riavvicina un accordo con l' Ue

Saga BREXIT - cosa succede dopo la doppia batosta di Johnson : Già superato sulla legge anti no-deal, Boris Johnson incassa un’altra sconfitta in Parlamento:?la Camera boccia le elezioni anticipate, la sua speranza per riprendere in mano il controllo della situazione politica. E ora?

BREXIT - doppia sconfitta per il premier Boris Johnson. Stop al ‘no deal’ ed elezioni anticipate : Quella di ieri è stata una giornata durissima per il premier inglese. Dopo la perdita della maggioranza, è arrivata il doppio schiaffo in parlamento: la legge "anti no deal" avanza e niente voto anticipato. A questo punto il processo di distacco dalla Ue si complica per Londra.Continua a leggere