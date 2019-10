Brescia | ex dipendente postale truffava pensionati sottraendo denaro dai conti correnti

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Circa due anni fa, un operatore delle Poste Italiane della sede di Orzivecchi (provincia di) è riuscito a prelevare migliaia di euro daidei clienti, tutti anziani, ricorrendo a due stratagemmi semplici ma alquanto efficaci. L'obiettivo dell'uomo erano soprattutto quelle persone in età avanzata che non avevano alcuna dimestichezza con le tecnologie informatiche, e che quindi potevano essere raggirate agevolmente utilizzando computer e terminali. Ad oggi, infatti, sarebbero centinaia itruffati dall'ormai ex. Costoro, raggiunti dal programma Pomeriggio 5, hanno chiesto la restituzione delsottratogli illegalmente, e Poste Italiane in queste ore è intervenuta per comunicare che prossimamente partiranno i risarcimenti. ...nua a leggere

sevedamiolini : NB: il dirigente in questione per quasi 22 anni (fino al marzo 2019) è stato dipendente e dirigente della provinci… -