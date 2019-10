Boxe | Tyson Fury combatterà nella WWE! L’ex Campione del Mondo dei massimi si dà al

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019)si dà al wrestling! La notizia è ufficiale, la WWE (la celeberrima lega statunitense che controlla questo sport) ha comunicato che il fuoriclasse dellaaffronterà Braun Strowman allo Stadio King Fahd di Riyad (Arabia Saudita)giornata di giovedì 31 ottobre. L’evento noto come WWE Crown Jewel ospiterà dunque questo attesissimo confronto: da una parte il 31enne britannico, giàdeldei pesiche lo scorso 1° dicembre pareggiò con Deontay Wilder nel discusso incontro per la cintura WBC e che è uno dei punti di riferimento nel pugilato; dall’altra il 36enne statunitense, icona della sigla SmackDown che in carriera ha vinto Money in the Bank 2018, due volte il Raw Tag Team Championships e il titolo diuniversale nel 2017. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

