Boxe femminile | Mondiali 2019 | definite le finali | per l’Italia c’è Angela Carini

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Angela Carini in finale nei 64 kg! Demolita Milana Safronova - domani mattina l’incontro per l’oro : Angela Carini è in finale nei 64 kg ai Mondiali femminili di Boxe 2019 in corso di svolgimento a Ulan Ude, in Russia. L’azzurra ha battuto per verdetto non unanime, in semifinale, la kazaka Milana Safronova (4-1: due 30-27, due 29-28 e un 28-29) e proverà dunque a diventare la terza italiana dopo Simona Galassi e Alessia Mesiano a conquistare l’oro iridato. Di fronte avrà, nell’atto conclusivo, la cinese Dan Dou, che ha ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Roberta Bonatti eliminata ai quarti di finale - respinto il ricorso dell’Italia : Roberta Bonatti conclude la propria avventura ai Mondiali 2019 di Boxe femminile, il cammino dell’azzurra termina a ridosso della zona podio e con tanto da recriminare. La nostra portacolori è stata sconfitta dall’inglese Demie Resztan per split decision (2-3) nei quarti di finale della categoria 48 kg, il match è stato particolarmente combattuto ma è stata la campana a portare i colpi migliori e a tenere il controllo del ring con ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Flavia Severin derubata! Domina Islambekova - la costringe al conteggio ma perde : Flavia Severin è stata letteralmente derubata ai Mondiali 2019 di Boxe femminile che si stanno disputando a Ulan Ude (Russia). L’azzurra ha fatto oggi il proprio esordio nella rassegna iridata, direttamente ai quarti di finale della categoria +81 kg: la veneta si è presentata sul ring con i favori del pronostico contro la kazaka Dina Islambekova e ha interpretato benissimo il match. Il nostro peso supermassimo ha preso il controllato del ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Angela Carini in semifinale nei 64 kg - demolita l’americana Ravven Brown : Continua l’ottima corsa di Angela Carini ai Mondiali di Boxe femminile in corso di svolgimento a Ulan Ude, nella profonda Russia. Nei 64 kg, l’azzurra elimina ai quarti l’americana Ravven Brown con un verdetto unanime dei giudici (5-0, con quattro 30-27 e un 29-28). Per lei la semifinale sarà contro la kazaka Milana Safronova, capace di estromettere dopo un’autentica battaglia la bulgara Melis Nezhdetova Yonuzova. Un ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Assunta Canfora esce di scena nei 69 kg - giornata no per l’Italia : Si completa in modo disdicevole la giornata dell’Italia ai Mondiali femminili di Boxe in corso di svolgimento a Ulan Ude, in Russia. Assunta Canfora, infatti, esce negli ottavi dei 69 kg per mano della turca Busenza Surmeneli, vittoriosa tramite verdetto unanime (0-5, con tre 27-30. un 27-29 e un 26-30). Il problema di Canfora, in questa fattispecie, è che parte con il piede troppo spinto sull’acceleratore, il che non paga contro ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Francesca Amato eliminata negli ottavi dei 60 kg da Rashida Ellis : Si conclude agli ottavi il percorso di Francesca Amato nei 60 kg ai Mondiali femminili di Boxe in corso di svolgimento a Ulan Ude, in Russia. L’azzurra è stata sconfitta per verdetto unanime (0-5, due 28-29 e tre 27-30) dall’americana Rashida Ellis. Il combattimento della nostra portacolori, però, non è stato disonorevole. Al contrario, Amato si è battuta bene contro la miglior pugile del tabellone dei 60 kg, senza mostrare alcun ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Giordana Sorrentino eliminata agli ottavi. Huang troppo forte tra le 54 kg : Termina l’avventura di Giordana Sorrentino ai Mondiali 2019 di Boxe femminile che si stanno disputando a Ulan Ude (Russia). L’azzurra è stata sconfitta da Hsiao-Wen Huang negli ottavi di finale della categoria 54 kg, la campana non ha sfigurato contro la fortissima testa di serie numero 1 del tabellone ma poco ha poco contro una rivale tecnicamente superiore ed è stata battuta per decisione unanime (5-0). Un risultato giusto per ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Angela Carini vince facilmente contro l’indiana Bamboriya e va ai quarti : Angela Carini si qualifica per i quarti di finale nei 64 kg ai Mondiali femminili di Boxe, portando a tre il numero delle presenze azzurre in tale fase del torneo iridato. L’italiana supera nettamente l’indiana Manju Bamboriya: il verdetto dei giudici dice 4-1 (un 30-26, un 30-27, due 29-28 e un 28-29). Il combattimento non ha sostanzialmente storia, dal momento che Carini si dimostra fin da subito troppo superiore in maniera ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Roberta Bonatti ai quarti di finale nei 48 kg - battuta la tedesca Stark : Roberta Bonatti va ai quarti di finale dei 48 kg ai Mondiali femminili di Boxe in corso di svolgimento a Ulan Ude, in Russia. L’azzurra riesce a battere per verdetto unanime (5-0, due 30-27 e tre 29-28) la tedesca Annemarie Stark, sovrastata con il passare dei minuti dal miglior pugilato espresso dalla piacentina. Prossimo ostacolo, giovedì, sarà l’inglese Demie Resztan. Il primo round risulta abbastanza equilibrato per un paio di ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Francesca Amato agli ottavi di finale - sconfitta Sanchez tra le 60 kg : Ottimo esordio per Francesca Amato ai Mondiali 2019 di Boxe femminile in corso di svolgimento a Ulan Ude (Russia). L’azzurra ha sconfitto agevolmente l’argentina Dayana Sanchez per decisione unanime (5-0) e si è così qualificata agli ottavi di finale della categoria 60 kg (non olimpica) dove se la dovrà vedere contro la temibile statunitense Rashida Ellis che sulla carta è più forte della nostra portacolori. La campana, ma ormai ...

Tramite Twitter, il calale Diario Olè, ha pubblicato il VIDEO delle due protagoniste della Boxe femminile.

La campeona Ewa Brodnicka besó a Soledad Matthysse en el careo del pesaje por el título mundial pluma de la OMB

La argentina respondió con una cachetada en la cara de la polaca pic.twitter.com/OBBMjPaFDq

— Diario Olé (@DiarioOle) October 4, 2019

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Carlotta Paoletti fuori all’esordio nei 75 kg : Dopo Alessia Mesiano, anche per Carlotta Paoletti termina in questo pomeriggio l’avventura ai Mondiali femminili di Boxe in corso di svolgimento a Ulan Ude, in Russia. L’azzurra, nei 75 kg, è stata battuta con verdetto unanime (5-0, quattro 30-27 e un 29-28) dalla lituana Iveta Lesinskyte. Il combattimento appare fin dall’inizio nelle mani della baltica, sempre in grado di controllare la situazione sul ring mentre ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Alessia Mesiano esce di scena nei 57 kg - l’olandese Jemyma Betrian la elimina al secondo turno : Alessia Mesiano conclude con la sconfitta al secondo turno il suo percorso ai Mondiali di Boxe femminile 2019. L’ex Campionessa del Mondo, infatti, è stata sconfitta dalla quotata olandese Jemyma Betrian, che già l’aveva eliminata nell’ultima edizione iridata e agli European Games, in entrambi i casi ai quarti di finale. Il verdetto dei giudici non è unanime: 1-4 (tre 27-30, un 28-29 e un 29-28). Nemmeno il tempo di iniziare ...