Berrettini-Zverev oggi | orario d’inizio e come vederla in tv

ATP Shanghai – Berrettini avverte Zverev : “farò una grande partita - riesco finalmente a giocare un tennis aggressivo” : Il tennista romano ha commentato il successo ottenuto su Thiem, concentrandosi poi sul duello in semifinale con Zverev Matteo Berrettini è in semifinale nel Masters 1000 di Shanghai, un risultato pazzesco figlio dell’impresa compiuta oggi al cospetto di Dominic Thiem, steso in due set al termine di una prestazione impeccabile. AFP/LaPresse Un successo che permetterà al giocatore romano di scavalcare Fognini e salire all’11° ...

Tennis - Matteo Berrettini batte Dominic Thiem : è in semifinale a Shanghai. Affronterà Alexander Zverev : Matteo Berrettini conquista la semifinale del Master 1000 di Shanghai battendo in due set il numero 4 del seed Dominic Thiem. Il 23enne romano ha battuto il Tennista austriaco 7-6 6-4 in poco più di un’ora e mezzo di gioco. Niente da fare nell’altro quarto di finale per Fabio Fognini che ha ceduto 6-3 7-6 contro il russo Daniil Medvedev. In semifinale Berrettini Affronterà Alexander Zverev. Il match sarà anche importante per decidere ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : buon esordio di Djokovic. Bene Berrettini - vittoria anche di Zverev e Thiem : Si è completato il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. esordio positivo per Novak Djokovic, che ha sfruttato un bye al primo turno, superando con un doppio 6-3 il canadese Denis Shapovalov. Una bella prestazione per il serbo, reduce dalla vittoria del torneo di Tokyo, ed ora il numero uno del mondo affronterà il gigante americano John Isner, che ha superato il francese Lucas Pouille per 7-5 6-3. Un Masters 1000 importantissimo per la ...

Tennis – Toni Nadal analizza i giovani : “Medvedev è il migliore - Zverev crollato - Berrettini ha un gran potenziale” : Toni Nadal ha analizzato i giovani Tennisti del circuito, con un pensiero critico sulla Next Gen: secondo lo zio di Rafa, Medvedev è il più pronto, a differenza di Zverev che è crollato, mentre Berrettini ha un gran potenziale Non è più l’allenatore di Rafa Nadal da diverso tempo, ma lo zio Toni non ha mai perso contatto con la disciplina. Esperto conoscitore di Tennis, lo spagnolo si è espresso ai microfoni della ‘Rosea’ ...

Tennis : Matteo Berrettini in piena corsa per le ATP Finals dopo gli US Open! Lotta con Nishikori e Zverev - ma non solo : Adesso non ci sono più dubbi: Matteo Berrettini, dopo un anno iniziato al numero 54 del mondo, due tornei vinti, un ottavo e una semifinale Slam, è nel pieno della corsa per le ATP Finals di Londra. L’ultimo dei suoi grandi risultati, il maggiore, la semifinale a Flushing Meadows, lo ha portato al 13° posto nel ranking classico, ma soprattutto al 9° nella Race to London, che vale l’accesso al torneo di fine anno. Questa nona ...

US Open 2019 : Matteo Berrettini è sempre più una certezza. Il buono stato di Nadal - tante domande su Zverev. Femminile - che terremoto! : L’Italia tennistica intera, nella sera di ieri, ha esultato con grande gusto quando Matteo Berrettini ha messo in campo il punto che, contro Andrey Rublev, gli è valso i quarti di finale agli US Open, i primi della sua carriera. Una partita, quella contro il russo, impostata perfettamente, con variazioni di ogni genere a confondere il moscovita, e che ha saputo tenere in mano anche dal punto di vista mentale nel momento di maggior ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - Berrettini ai quarti! Bencic elimina Osaka! Schwartzman batte Zverev : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l’ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero ...

US Open 2019 : i risultati del tabellone maschile (31 agosto). Nadal e Zverev agli ottavi - Berrettini non si ferma e ora Rublev : E’ completo ora il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del tabellone maschile dello US Open 2019 di tennis. Andiamo, dunque, ad analizzare l’esito dei match in programma della sesta giornata. Nadal E Zverev OK – Si parte dal n.2 del mondo Rafael Nadal. Il maiorchino non ha dato scampo al sudcoreano Hyeon Chung (n.170 del mondo). Con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 Rafa ha imposto la propria legge, staccando il biglietto ...