Basket | 4a giornata Serie A 2019-2020 | la Virtus Roma espugna Pistoia nell’anticipo

Serie A Basket – La Virtus Roma sbanca Pistoia nell’anticipo della 4ª giornata - i capitolini si impongono 67-81 : Nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A di Basket, la Virtus Roma si impone con il risultato di 67-81 su Pistoia Seconda vittoria consecutiva per la Virtus Roma che, nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A di Basket, stende in trasferta la Oriora Pistoia con il risultato di 67-81 e sale a quattro punti in classifica. Gli uomini di coach Bucchi partono meglio rispetto ai propri ...

Basket - 4a giornata Serie A 2019-2020 : apre Pistoia-Roma - chiude la sentissima Fortitudo Bologna-Treviso : Partiamo dalla fine per presentare la quarta giornata della Serie A di Basket 2019-2020, dalla partita che chiuderà questa tornata domenica 13 alle ore 20.45. Ovvero la sfida tra Fortitudo Bologna e Treviso, rivalità sentissima e ormai ancestrale della nostra pallacanestro. Oggi queste due squadre sono delle neopromosse il cui primo pensiero è salvarsi, ma c’è stato un passato, nemmeno troppo lontano, in cui Fortitudo e Treviso erano ...

Basket femminile - le migliori italiane della 2a giornata di Serie A1. Madonna e Nicolodi protagoniste indiscusse : Dopo la seconda giornata di Serie A1, disputata in un anomalo intervallo di ventiquattr’ore tra martedì e ieri, in più di un’occasione le italiane in scena si sono messe in evidenza. Nel match vinto da Empoli su Battipaglia con un netto 79-54, il ruolo principale lo assume Tayara “Tay” Madonna. Brasiliana di nascita, classe ’91, adottata da genitori italiani, protagonista dell’intera trafila delle nazionali ...

Basket femminile - 2a giornata Serie A1 2019-2020 : Schio e Ragusa raggiungono Venezia in vetta. In testa anche San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni : Cinque squadre a punteggio pieno ed in testa alla classifica dopo la seconda giornata della Serie A1 di Basket femminile. Dopo la netta vittoria di Venezia nell’anticipo di ieri contro Palermo, sono arrivate questa sera quelle di Schio e Ragusa. Il Famila ha superato agevolmente l’Iren Fixi Torino per 76-42 al termine di un match che si è deciso nel secondo tempo, con le piemontesi che hanno segnato solo dieci punti. La Passalacqua, ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : Venezia sbanca Palermo nell’anticipo della seconda giornata : Dopo la prima giornata giocata tutte insieme a Chianciano Terme, questo pomeriggio è tornata in scena la massima Serie di Basket femminile italiano con l’anticipo tra Sicily By Car Palermo e Umana Reyer Venezia. Il successo è andato alle lagunari che dopo la qualificazione alla prossima Eurolega e la vittoria all’esordio continuano nel loro ottimo momento di forma. A Palermo non basta il fattore campo per ribaltare il pronostico e ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 2a giornata : la Virtus Bologna debutta in casa - trasferte complesse per Venezia e Trento : giornata intensa, quella di domani, per le italiane impegnate nella seconda giornata di EuroCup. Saranno in tre a scendere in campo: cominceranno, nelle loro trasferte, l’Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trento, mentre in serata sarà la volta dell’esordio casalingo della Segafredo Virtus Bologna. Andiamo a scoprire i match in questione. LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR-UMANA REYER Venezia (Girone B – Mercoledì 9 ottobre, ore ...

Basket femminile - le migliori italiane della prima giornata di Serie A1 2019-2020 : Si è svolta nel weekend al Palasport di Chianciano Terme la diciottesima edizione dell’Opening Day, due giorni in cui tutte le 14 squadre della Serie A1 femminile 2019-2020 sono scese in campo per le sette partite della prima giornata. Questi i risultati. Sabato: Famila Wuber Schio-Use Basket Rosa Empoli 73-57, Umana Reyer Venezia-Iren Fixi Torino 81-64, Allianz Geas Sesto San Giovanni-Sicily By Car Palermo 70-57, Gesam Gas e Luce Le Mura ...

Basket - i migliori italiani della 3a giornata di Serie A. Aradori e Fantinelli - sforzo vano. Molte le prestazioni di sostanza : Si è conclusa anche questa terza giornata in Serie A, e bisogna dire che stavolta ai colori italiani è andata diversamente bene, nel senso che i fatturati in punti e valutazione non sono stati di grido nella maggioranza dei casi, ma hanno comunque rappresentato parti importanti degli incontri. Nella prestazione non certo brillante della Fortitudo Bologna a Varese, sono (in parte) Matteo Fantinelli e Pietro Aradori i due che si oppongono ...

Basket - 3a giornata Serie A 2019-2020 : Virtus inarrestabile! Bologna batte Venezia nel posticipo : La Virtus Bologna non si ferma più e vince anche la terza partita consecutiva del suo inizio di stagione. E’ la grande notte di Milos Teodosic (22 punti per il serbo), che trascina alla vittoria nel posticipo la squadra di Djordjevic contro la Reyer Venezia per 75-70. Ai campioni d’Italia in carica non bastano i 16 punti di Mitchell Watt e Venezia resta così con soli due punti in classifica. E’ una Reyer strepitosa ad inizio ...

LIVE Virtus Bologna-Venezia Basket - Serie A in DIRETTA : si parte al PalaDozza - big match per chiudere la terza giornata! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 Ed è subito De Nicolao a mettere a segno la tripla che apre il match! Primo possesso Venezia 21:01 Prima, però, un minuto di applausi per Sveva, la bambina che è diventata un simbolo cestistico per la lotta vana contro un tumore. Di applausi, non di silenzio. 21:00 In campo le due squadre, si parte! 20:59 QUINTETTI – BOLOGNA: Markovic Cournooh Ricci Weems Gamble; VENEZIA: De Nicolao ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 - prima giornata : Broni piega la Virtus Bologna - ok San Martino di Lupari e Vigarano : Si è concluso l’Opening Day della Serie A1 di Basket femminile, con le ultime tre partite che si sono giocate a Chianciano Terme, teatro di questo ormai tradizionale appuntamento che apre la stagione. Andiamo a vedere cos’è successo nelle gare disputate fino a pochi minuti fa. SEGAFREDO Virtus Bologna-DELLA FIORE Broni 76-79 Vittoria soffertissima per Broni contro le esordienti V nere, che però dimostrano di avere una squadra che può ...

Risultati Serie A Basket 3ª Giornata – Milano torna al successo - cade la Fortitudo : ok Roma e Reggio Emilia : L’Olimpia Milano torna a vincere, sconfitta la Fortitudo, vittorie per Roma, Reggio Emilia e Treviso: i Risultati della 3ª Giornata della Serie A di Basket Dopo le vittorie di Trento e Brindisi negli anticipi del sabato, la 3ª Giornata della Serie A di Basket prosegue con ben 5 match in attesa di Virtus Bologna-Venezia, il posticipo che chiudere la domenica. Apre le danze l’Olimpia Milano impegnata nel lunch match contro Trieste. La ...

Basket femminile - 1a giornata Serie A1 2019-2020 : si comincia con la 18a edizione dell’Opening Day : Per il diciottesimo anno la stagione del Basket femminile riparte con l’Opening Day. In due giorni a Chianciano Terme scendono in campo le quattordici squadre che daranno vita a questa nuova stagione di Serie A1. Ad aprire l’Opening Day 2019 saranno le campionesse in carica del Famila Schio, che se la vedranno con l’Use Scotti Empoli alle ore 14.00 di sabato. Una partita che vede ovviamente favorite le venete, che si sono rinforzate ...