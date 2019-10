Atletica | Eliud Kipchoge nella STORIA! A Vienna corre la distanza della maratona in meno

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) Buona la seconda,è entratostoria, ora è leggenda; l’umano che diventa alieno con un’impresa da fantascienza! A(Austria) ha corso lain 1h59’40″! Il fenokenyano, oro olimpico in carica e già detentore del record mondiale di(2h01’39’’), ha completato i famosi 42,195 Km indi due ore, mantenendo un ritmo di gara incredibile: 2’50” al Km. LA CRONACA – Alle ore 08:20 si era alzato il sipario sull’evento che avrebbe poi regalato un emozione incredibile agli spettatori. Numeroso il pubblico a supportare il determinatissimo atleta africano. Al Km 5 il corridore aveva fatto registrare un incredibile 14’10″, mentre aveva raggiunto i 10 Km in 28’20″. Al 25 Km, raggiunto in 1h10’59″ il runner ha probabilmente iniziato a capire che l’impresa era davvero alla portata. A differenza ...

