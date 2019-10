Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019)ha compiuto un’autentica impresa a Vienna diventando il primo uomo are unasotto le due ore. Si tratta di un numero antologico che ha una rilevanza non soltanto in ambito sportivo,re i 42 km sotto la fatidica barriera dei 120 minuti sembrava impossibile ma oggi il keniano si è letteralmente superato al Prater stampando il leggendario tempo di:40 che lo proietta per sempre nel mito dell’leggera e dello sport in generale: oggi l’africano è davvero andato oltre i limiti dell’umano. Il Campione Olimpico di Rio 2016, partito stamattina alle ore 08.15 avvolto nella timida foschia della capitale austriaca con appena 9 °C di temperatura (ma il 90% di umidità), non ha però siglato ildel. La prestazione odierna non verrà riconosciuta dalla IAAF, per la Federazione Internazionale il primato resta sempre il ...

javabird : Eliud #Kipchoge è nella storia: il keniano corre la distanza della maratona sotto le 2 ore! - - OA_Sport : Atletica, Eliud Kipchoge corre la Maratona in 1h59:40. Perché non è Record del Mondo? Primo uomo sotto le 2 ore - OA_Sport : Atletica: Eliud Kipchoge nella STORIA! A Vienna corre la distanza della maratona in meno di 2 ore! -