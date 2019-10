Assolo Mollema al Lombardia | Italia da incubo

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 12 ottobre 2019) Baukefa 13. E, in barba a chi crede nella sfortuna, la 13/a corsa vinta rappresenta la piu' importante, il punto esclamativo della carriera. Il Giro die' la prima classica 'Monumento' di un corridore regolare, primo olandese ad alzare le braccia al cielo sul traguardo di Como dal 1981 (era stato Hennie Kuiper). All'arrivosi rende conto del capolavoro compiuto, sciogliendosi in lacrime di pura gioia: undi tattica e forza, una fuga di circa 20 chilometri per fare il vuoto sul Civiglio contro avversari ben piu' quotati.Lo hanno sottovalutato, come alla Clasica di San Sebastian nel 2016. E, proprio come allora, non si e' piu' girato indietro, resistendo ai tentativi di rimonta di Valverde (terzo secondo posto per lui al), Bernal (terzo, primo podio in una grande classica dopo l'apoteosi al Tour) e Roglic, il grande favorito che chiude solo ...

