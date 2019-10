AS Roma femminile | dopo le nazionali riparte la serie A | al Tre Fontane arriva l’Empoli

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : vincono all’esordio Catania - Padova e Roma : Non ci sono grandi sorprese nella prima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile: vince il Catania, che in casa supera per 11-7 Milano, mentre il big match di giornata va al Padova, che batte il Rapallo per 13-10. Tra le big non delude la Roma, che strapazza Trieste per 17-8. Esordio corsaro per il Verona, che passa per 7-11 in casa del Bogliasco, e per la Florentia, che supera in trasferta l’Ancona per 5-7. 1^ giornata – ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019-2020 : bene all’esordio Padova - Milano - Rapallo e Roma : SI è conclusa a Padova e Firenze la prima giornata della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: le squadre di Serie A1 sono state divise in due concentramenti da cinque formazioni che lotteranno fino a domenica per i tre posti a disposizione per la Final Six che si disputerà a Roma a dicembre. Nelle gare odierne successi per Padova, Milano, Rapallo e Roma, che fanno un primo passo verso la qualificazione. Coppa Italia – Prima ...

Sconfitta casalinga per la Roma Calcio Femminile : Roma – Seconda giornata di campionato e prima partita casalinga per la Roma Calcio Femminile, che torna a calcare il campo amico del Certosa quattro mesi e mezzo dopo l’ultima volta, ospitando il neopromosso Permac Vittorio Veneto. Ospiti vittoriose all’esordio in campionato contro il Cittadella e di conseguenza sulle ali dell’entusiasmo, Roma CF di Colantuoni reduce invece da un pareggio esterno ottenuto all’ultimo ...

AS Roma femminile : vittoria da grande contro una grande - sbancata Firenze : Roma – Capolavoro Roma a Firenze. Le giallorosse di Betty Bavagnoli sbancano il Gino Bozzi con il più classico dei risultati all’inglese: 0-2 con un gol per tempo. A decidere la partita sul campo delle vice campionesse d’Italia sono Annamaria Serturini nella prima frazione e Andrine Hegerberg nella seconda. In mezzo sacrificio, sofferenza, tenacia e un pizzico di fortuna che non guasta mai. Non era semplice presentarsi in ...

AS Roma femminile : altra partita da tripla - a Firenze torna capitan Bartoli : Roma – Seconda giornata di campionato e secondo posticipo delle domenica alle 12.30 per le ragazze dell’AS Roma femminile, impegnate domani all’ora di pranzo sul difficilissimo campo della Fiorentina. L’avvio ad handicap delle giallorosse obbliga le calciatrici di Betty Bavagnoli a strappare un risultato positivo allo stadio comunale Gino Bozzi del capoluogo toscano, ma l’avversario di turno è probabilmente ancora ...

AS Roma femminile : Milan preso sottogamba o ancora più forte? : Roma – Che l’esordio in campionato non sarebbe stato dei più soft lo si era intuito allo svelare dei calendari. Partire immediatamente con il Milan, arrivato a 5 punti dal laurearsi campione d’Italia solo 4 mesi fa, non era ciò che tifosi e ragazze auspicavano durante la lunga estate. Va però detto che lo 0-3 maturato al Tre Fontane al debutto stagionale è un risultato inaspettato e per molti aspetti anche severo (ma giusto). ...

Tra acquisti e cessioni la Roma Calcio Femminile pareggia in casa della Riozzese : Roma – Quattro mesi dopo l’ultima partita ufficiale per la Roma Calcio Femminile è tempo di scendere nuovamente in campo, con la prima giornata di Serie B da giocare sul campo della matricola Riozzese. Pronti, via e su una disattenzione difensiva le padrone di casa vanno in vantaggio con Codecà, riuscendo poi a gestire il vantaggio ma non senza qualche affanno, con i colpi di testa di Silvi e Landa che mettono in apprensione il portiere di ...