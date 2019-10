Arriva la Luna del cacciatore | domani sera naso all’insù per osservare lo spettacolo

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) Dopo la Notte dellacelebrata il 5 ottobre in tutto il mondo, lasi prende ancora la scena nel cielo notturno. Domenica notte, infatti, potremoladelsplendere grande e luminosa nel cielo. Questo plenilunio deve il suo nome ai nativi americani che aiutati dal suo bagliore seguivano le tracce delle loro prede. Quella in arrivo poco dopo le 23,00 di domenica 13 ottobre “è unapiena normalissima, chiamata così per una tradizione anglosassone ora tornata in voga, così come accade per ladel raccolto di settembre“, osserva l’astrofisico Gianluca Masi, del Virtual Telescope. Dietro queste tradizioni non ci sono riferimenti astronomici, ma hanno comunque il merito, rileva Masi, di “contribuire a risvegliare interesse e curiosità per il cielo e l’astronomia“. Ma quest’anno, ladelsorgerà ...

aghase44 : RT @kyunginess: Junmyeon arriva in italia e: - tornano il sole e le belle giornate - si placa il freddo - la luna si avvicina alla terra pe… - Lopinionista : La luna nel castello, arriva a Barletta ”Museum of the Moon” di Luke Jerram #puglianews24 - SoglianiC : RT @DavLucia: Sospesa tra nuvole e stelle,arriva un’altra notte Ogni notte è speciale e in ogni notte per tutti c’è una speranza,un sorriso… -