Arrestato per bancarotta fraudolenta l' ad dell' aeroporto di Cagliari

Scontento per la parcella di un medico - la paga con 2.500 monetine e viene Arrestato : Un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine per aver pagato una parcella medica di 25 dollari utilizzando 2.500 monetine. Secondo il paziente la parcella medica era ingiusta e per vendetta ha deciso di pagarla utilizzando 2.500 monetine. Le 2.500 monetine, tutte da un centesimo di dollaro, sono state consegnate alla ragioniera dello studio medico che ha subito chiamato la Polizia. L’uomo è stato arrestato per ...

L’uomo Arrestato perché sospettato di aver ucciso la moglie e i quattro figli a Nantes nel 2011 non è la persona che stava cercando la polizia - secondo i giornali francesi : I giornali francesi scrivono, citando fonti di polizia, che l’uomo arrestato venerdì in Scozia perché sospettato di essere Xavier Dupont, l’uomo che uccise la moglie e i quattro figli nella città francese di Nantes nel 2011, non è davvero lui. L’identità

Spara sui braccianti per farli lavorare di più : Arrestato imprenditore a Terracina : Migranti indiani spronati a fare di più a colpi di fucile e sotto la minaccia di un coltello puntato alla gola. L'indagine scattata dopo la denuncia di 5 di loro

Roma. Arrestato 46enne per tentato furto aggravato e estorsione : Cronaca di Roma. Un 46enne romano è stato Arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma San Sebastiano per i reati di tentato furto aggravato e estorsione. I Carabinieri della Stazione Roma San Sebastiano hanno Arrestato un 46enne romano, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, per i reati di tentato furto aggravato e estorsione. L’uomo è stato ...

Arrestato il mostro di Nantes - uccise moglie e 4 figli : in fuga per 8 anni con un "nuovo" volto : Arrestato il mostro di Nantes. È finita dopo otto anni di fuga la caccia a Xavier Dupont de Ligonnes, soprannominato il «mostro di Nantes», accusato di aver sterminato la moglie e...

Arrestato il mostro di Nantes - uccise moglie e 4 figli : in fuga per 8 anni con un "nuovo" volto : Arrestato il mostro di Nantes. È finita dopo otto anni di fuga la caccia a Xavier Dupont de Ligonnes, soprannominato il «mostro di Nantes», accusato di aver sterminato la moglie e...

"Il killer dei poliziotti era stato già Arrestato per droga a casa sua" : Fausto Biloslavo Giuseppe De Lorenzo Su Meran ci sarebbero tre dossier. Nessuno li ha controllati prima di concedere l'ingresso Trieste - Alejandro Augusto Stephan Meran, il killer dei poliziotti nella Questura di Trieste, sarebbe stato arrestato per traffico di droga a casa sua, in Repubblica Dominicana, secondo un'informativa della Dndc, la Direzione nazionale antidroga del paese caraibico. La conferma arriva da ...

Trovano per terra scheda di memoria di un cellulare : all’interno foto e video di un omicidio. Arrestato un uomo : Hanno trovato per terra una schedina di memoria SD, di quelle utilizzate per i cellulari e le fotocamere, l’hanno provata e all’interno hanno trovato una cartella chiamata “Homicide at midtown Marriott“, che conteneva per l’appunto foto e video di un omicidio così non ci hanno pensato due volte e hanno consegnato tutto alla polizia. Il ritrovamento è avvenuto in una strada di Anchorage, in Alaska, come riferisce il New York ...

Manchester - accoltella 5 persone in un centro commerciale. L’uomo Arrestato per terrorismo : Almeno cinque persone sono state accoltellate oggi a Manchester, nel Regno Unito, fuori dal centro commerciale Arndale, che e' stato isolato dalla polizia locale. Secondo le prime informazioni, non si registrano morti, mentre un sospetto - un uomo 40enne - e' stato arrestato dalla polizia dopo essere stato atterrato con la scarica elettrica di un taser. Nella zona, ora transennata, sono intervenute diverse pattuglie e alcune ambulanze. Fermato ...

Arrestato a Manchester un uomo che accoltellava persone a caso : cinque feriti : cinque persone sono state accoltellate a Manchester, nel Regno Unito, fuori dal centro commerciale Arndale.Secondo le prime informazioni, non si registrano morti, mentre un sospetto - un uomo - è stato Arrestato dalla polizia dopo essere stato atterrato con la scarica elettrica di un taser. Sul caso indaga l’antiterrorismo.Nella zona, ora transennata, sono intervenute diverse pattuglie e alcune ambulanze. Fermato temporaneamente ...

Manchester - 4 persone accoltellate in un centro commerciale : Arrestato un uomo : Momenti di panico in Inghiletrra. Almeno quattro persone sono state accoltellate oggi a Manchester, nel Regno Unito, fuori dal centro commerciale Arndale, che è stato isolato dalla polizia...

Manchester - 4 persone accoltellate in un centro commerciale : Arrestato un uomo : Momenti di panico in Inghiletrra. Almeno quattro persone sono state accoltellate oggi a Manchester, nel Regno Unito, fuori dal centro commerciale Arndale, che è stato isolato dalla polizia...

Ladispoli - pusher 22enne Arrestato per possesso di 1 - 6 kg di marijuana e hashish : Roma – Ieri mattina i Carabinieri hanno arrestato un 22enne per spaccio di droga, già noto nell’ambiente della droga. Le forze dell’ordine hanno ritrovato occultati sotto terra numerosi panetti di hashish. Nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli, ieri mattina, hanno arrestato un 22enne di Cerveteri per il reato di detenzione ...

Canale Monterano - Arrestato uomo ubriaco per danni a bar e minacce a passanti : Roma – I Carabinieri della Stazione di Manziana e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano hanno arrestato un cittadino polacco di 62 anni, con precedenti, responsabile di ripetuti episodi di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi bianche. Due sere fa, l’uomo era stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari poiche’, in evidente stato d’ebbrezza, aveva dato in ...