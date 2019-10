Arrestato il mostro di Nantes Accusato di aver sterminato la moglie e i

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 12 ottobre 2019) E’ finita dopo otto anni di fuga la caccia a Xavier Dupont de Ligonnes, soprannominato il “di”,dilae i quattro figli nel 2011. L’uomo è statoall’aeroporto di Glasgow, in Scozia, appena sceso da un volo in arrivo da Parigi Roissy-Charles de Gaulle. Dupont era ricercato dalla polizia dall’aprile 2011 e viaggiava sotto falsa identità.Subito dopo gli omicidi, la sua macchina era stata ritrovata abbandonata al Frejus e per questo per un periodo si era pensato potesse essersi rifugiato in Italia. Di lui si era occupata anche la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’.Il caso aveva destato grande indignazione in Francia dopo che i corpi della48enne e i figli di 21, 18, 16 e 13 anni furono trovati fatti a pezzi, sepolti nel giardino della casa di famiglia.

