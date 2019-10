Armi alla Turchia | anche la Germania dice basta E l’Italia cosa aspetta?

Germania - stop vendita Armi alla Turchia : 16.37 La Germania ha deciso di fermare le vendite di armi alla Turchia in reazione all'operazione militare avviata da Ankarna nel Nord-Est della Siria. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas alla Bild am Sonntag. Nel 2018 la Germania ha venduto alla Turchia armi per un totale di 240 milioni di euro.

Crisi siriana : Germania e Olanda sospendono la vendita di Armi alla Turchia : alla condanna della comunità internazionale dopo l'invasione del nord della Siria da parte delle forze militari della Turchia stanno seguendo i primi fatti concreti da parte dei Paesi UE. Ieri l'Olanda ha annunciato la sospensione dell'esportazione di armi verso la Turchia, così da iniziare a smettere di rifornire l'arsenale delle forze armate di Erdogan. L'Olanda fino a questo momento ha fornito ad Ankara alcuni componenti per i sistemi ...

Invasione della Siria : la Germania sospende la vendita di Armi alla Turchia : Il governo tedesco ha deciso di bloccare la vendita di armi alla Turchia. L'embargo è stato annunciato dal Ministro degli Esteri Heiko Maas alla Bild am Sonntag. Il provvedimento - ha dichiarato - intende colpire l’operazione militare avviata da Ankara nel nord est della Siria contro i curdi. Nel 2018 Berlino ha venduto ad Ankara 240 milioni di euro di armamenti.Continua a leggere

Turchia - la Germania ferma la vendita di Armi. Autobomba esplode vicino alla prigione con i detenuti Isis : Siria, continua l'offensiva turca. E sono migliaia i curdi in fuga dai territori bersagliati dagli attacchi dell'esercito turco e dai bombardamenti. Proseguono, infatti, per il quarto giorno...

La Germania blocca la vendita di Armi alla Turchia : La Germania ha deciso di fermare le vendita di armi alla Turchia. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas alla Bild am Sonntag.Una misura, ha spiegato, che intende colpire l’operazione militare avviata da Ankara nel nord est della Siria. Nel 2018, la Germania ha venduto alla Turchia armi per un totale di 240 milioni di euro.Intanto il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, ha definito ...

Europa e Usa minacciano sanzioni alla Turchia ed embargo sulle Armi : Al terzo giorno dell’offensiva militare turca in territorio siriano contro i conbattenti curdi, le forze di Ankara sono penetrate fino a 8 km dal lato di Tal Abyd e 4 km da quello di Ras al Ayn, le due località di frontiera da cui era partita l’incursione: con almeno 100 mila persone in fuga (secondo le stime Onu) e un aumento del numero delle vittime

Invasione della Siria : l’Olanda sospende la vendita di Armi alla Turchia : I Paesi Bassi hanno deciso di non rendersi in alcun modo complici dell'azione di Erdogan e di fermare le esportazioni di armi verso la Turchia. Come ha dichiarato il vicepremier olandese Hugo de Jonge, le forniture di armamenti sono sospese finché proseguiranno gli attacchi delle forze armate di Ankara.Continua a leggere

Dalla pianificazione al grande giorno : Luca PArmitano si prepara alla prima passeggiata spaziale della Missione Beyond : L’astronauta dell’Agenzia spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano si prepara ad uscire nello spazio per la prima passeggiata spaziale nell’ambito della Missione Beyond. In programma per il 25 ottobre, Parmitano lavorerà con l’astronauta della NASA Jessica Meir per sostituire le batterie al nickel idrogeno con le più nuove batterie agli ioni di litio, e per installare piastre di adattamento sulla struttura dell’intelaiatura ...

La Norvegia non concederà più nuove licenze per vendere Armi alla Turchia : La Norvegia sospenderà la concessione di nuove licenze per l’esportazione di armi e materiali bellici verso la Turchia, e sta riesaminando tutte le licenze attive: lo ha detto oggi la ministra degli Esteri norvegese Ine Eriksen Søreide. «Stiamo seguento la

È guerra - appello della società civile : "Stop Armi italiane alla Turchia - lo prevede la legge" : Via all'offensiva nel nord della Siria. La legge 185 del 1990 impedisce di inviare armi a Paesi in stato di conflitto armato...

Clima - il climatologo Franco Prodi : “AllArmi non fondati su basi scientifiche - conformismo che mi fa parlare di regime” : Il Climatologo Franco Prodi, uno dei massimi studiosi italiani di fisica dell’atmosfera e fratello dell’ex premier, ha commentato sulle pagine de La Verità il movimento ispirato dall’attivista svedese Greta Thunberg contro i cambiamenti Climatici, criticando la mancanza di basi scientifiche delle loro affermazioni e le manifestazioni studentesche che hanno portato in piazza milioni di studenti in tutto il mondo, in Italia per altro con il ...

Giorgia Meloni processata dalla D'Urso - come risponde a Parietti e Mughini : "Non ho nulla di cui scusArmi" : La sfida di Giorgia Meloni ai cinque "vip" a Live - Non è la D'Urso si trasforma presto in un processo politico, nonostante gli sforzi di Barbara D'Urso per mantenere toni civili. Non c'è riuscita con Aida Nizar, la showgirl spagnola ex Grande Fratello che ha passato vari minuti semplicemente a insu

Installare finestre - i materiali e come rispArmiare in bolletta : Con l’arrivo dell’autunno e del freddo le finestre ritornano a chiudersi. Per rimanere al caldo, gli infissi sono...

MotoGp – Petrucci alla ricerca di una soluzione in Thailandia : “non devo scordArmi che sono riuscito ad andare veloce” : Gara importante per Petrucci in Thailandia: il ternano punta a migliorare il suo feeling con la moto sul circuito di Buriram Il weekend del Gp della Thailandia è iniziato ufficialmente oggi, con la conferenza stampa dei piloti sul circuito di Buriram. La gara thailendese sarà importantissima per molti piloti: Marquez si gioca il primo match point, la Yamaha punta ad ottenere un buon risultato e dimostrare di aver preso la strada giusta per ...