Anticipazioni Una Vita puntate spagnole | Susana si innamora di Armando ma lui è divorziato

Il Segreto Anticipazioni 13 ottobre 2019 : Isaac incontra Juanote e ottiene una confessione : Antolina continua a negare ma Isaac, pronto ad andare fino in fondo, va da Juanote sperando in una confessione che la inchiodi.

Il Segreto Anticipazioni : due protagonisti litigano furiosamente per una new-entry : anticipazioni Il Segreto puntate spagnole: un nuovo personaggio destabilizza l’equilibrio di Onesimo e Meliton Una new–entry destabilizzerà l’equilibrio di due personaggi de Il Segreto: la pescivendola Saturna – interpretata da Amanda Marugan – metterà uno contro l’altro Onesimo Miranar e Meliton Melquiades. Inconsapevole di tutto. Non appena la donna metterà piede a Puente Viejo, i […] L'articolo Il ...

UNA VITA / Anticipazioni 12 ottobre : Cesareo ucciderà Servante? : Una VITA, Anticipazioni 12 ottobre: Joaquin rivela al priore le ultime novità su Lucia; Samuel convince l'amica a mantenere il segreto.

Una Vita Anticipazioni 13 ottobre 2019 : Samuel spinge Lucia ad allontanarsi da Telmo : Samuel chiede alla bella Lucia di tenere per sé i suoi segreti mentre Espineira rompe l'alleanza con Joaquin.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 13 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 844 e 845 di Una VITA di domenica 13 ottobre 2019: Espineira aveva una sorta di accordo con Joaquín per dividersi a metà l’eredità dei marchesi de Valmez, ma ora il priore sente di non potersi più fidare dell’avvocato e così rompe l’alleanza. Samuel insiste perché Lucia non riveli la sua vera identità e la mette in guardia anche su padre Telmo. Comunque sia, Lucía confessa al prete il suo segreto. Fabiana ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di sabato 12 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 843 di Una VITA di sabato 12 ottobre 2019: Lucia vorrebbe cedere a Samuel la rendita da lei ereditata per aiutarlo a risollevarsi dalla crisi finanziaria: il giovane Alday, approfittando dell’ascendente che esercita sulla ragazza, la convince a non dire a nessun altro di essere figlia dei marchesi de Válmez; intanto Joaquin svela a Espineira di aver detto a Lucia tutta la verità, ma il priore reagisce male… Dopo ...

Una vita/ Anticipazioni 11 ottobre : Lucia in crisi tra il diavolo e l'acqua Santa! : Una vita, Anticipazioni puntata 11 ottobre: Susana attira Maria in una trappola; Joaquin rivela al priore che Lucia sa tutto sul suo passato.

Una Vita Anticipazioni 12 ottobre 2019 : Inigo scopre il segreto di Higinio : Iñigo rivela a Leonor di aver scoperto il segreto di Higinio. Il Baeza non è un vero dottore! Samuel prega Lucia di non rivelare a nessuno le sue vere origini.

Una Vita - Anticipazioni : PEÑA lascia FLORA e se ne va - ecco perché : Tra qualche mese, i telespettatori italiani di Una Vita dovranno dire addio a PEÑA Cervera (Adrian Castiñeiras), il fidanzato della simpatica FLORA Barbosa (Alejandra Lorenzo). L’uomo uscirà infatti di scena nel corso della puntata 878 della telenovela, senza neanche salutare la sua amata. Scopriamo insieme il perché… Una Vita, news: PEÑA riceve una misteriosa telefonata Come prima cosa, le anticipazioni segnalano che tutto prenderà ...

Anticipazioni spagnole Una Vita : Celia non riesce a portare a termine la gravidanza : Buone e cattive notizie si alterneranno nelle prossime puntate spagnole di Una Vita. Non ne saranno esclusi alcuni personaggi storici tra i quali Trini Palacios e la sua storica amica Celia Alvarez Hermoso. Le due donne si troveranno a condividere, a distanza di pochi mesi, una splendida novità, ovvero il fatto di diventare madri per la prima volta. Se Trini ha già appreso di essere incinta, per la moglie di Felipe sarà necessario attendere ...

Anticipazioni Il Segreto : Elsa è affetta da una malformazione cardiaca : Elsa Laguna sarà costretta ad affrontare nuovi gravissimi problemi nel corso delle prossime puntate de Il Segreto. Esse saranno destinate a portare all'epilogo del lungo filone narrativo che per mesi ha visto come protagonista il triangolo formato dalla stessa Elsa insieme ad Isaac e Antolina. Ma prima di arrivare alla resa dei conti ci saranno nuovi ostacoli da affrontare per i due protagonisti. La crudeltà della Ramos, infatti, si rivolgerà ...

Una Vita Anticipazioni : SUSANA e ROSINA - arriva un losco uomo che… : Nuova storyline in arrivo a Una Vita per le amiche SUSANA Seler (Amparo Fernandez) e ROSINA Rubio (Sandra Marchena). Tutto avrà inizio nel momento in cui Casilda Escolano (Marita Zafra), presa in giro dalla madre Maria (Iolanda Muiños), scoprirà di non essere figlia di Maximiliano Hidalgo (Mariano Llorente). Tale novità spingerà la stessa ROSINA a prendere una clamorosa decisione… Una Vita, trama: ROSINA decide di trasferirsi nuovamente ad ...

Il Segreto Anticipazioni 11 ottobre 2019 : Isaac torna da Elsa ma la Laguna lo ama ancora? : Isaac può finalmente lasciare Antolina ma Elsa lo rivorrà nella sua vita, dopo tutto il male che ha subito?

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Telmo rapisce Lucia : Samuel ha messo in guardia Lucia da Telmo e la ragazza ha creduto all'Alday allontanandosi dal sacerdote. A Telmo non resta altro modo che rapire l'Alvarado per poterle parlare.