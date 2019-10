Anticipazioni Temptation Island del 14 ottobre | Pago e Serena si sarebbero detti addio

Anticipazioni Temptation - U&D Magazine : 'Un punto di svolta attende Serena e Pago' : La scorsa puntata di Temptation Island vip si è conclusa nel bel mezzo del falò tra Serena Enardu e Pago. Un confronto davvero molto acceso durante il quale, i due hanno messo in discussione la loro storia d'amore che dura da ben sette anni. La seconda parte del falò andrà in onda lunedì 14 ottobre in prima serata durante l'ultima puntata del programma. Nella prima parte del confronto che è stato anche molto intenso e profondo, Serena Enardu e ...

Temptation Island Vip Anticipazioni : epilogo spiazzante per le coppie : Temptation Island Vip anticipazioni sesta puntata: colpi di scena inaspettati Un epilogo ricco di colpi di scena quello per le coppie di Temptation Island Vip rimaste in gioco. Come già sappiamo, nel corso dell’ultima puntata, verrà mandato in onda il seguito del falò di confronto di Serena e Pago. I telespettatori dovranno, inoltre, assistere alla […] L'articolo Temptation Island Vip anticipazioni: epilogo spiazzante per le coppie ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Alex Belli e Delia complici a Ostuni a fine reality : Dopo lo spoiler che avrebbe dato su Instagram il giornalista Gabriele Parpiglia su Serena e Pago, in queste ore è una pagina di gossip a svelare come sarebbe andata a finire tra Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island Vip. Una Stories che ha cominciato a circolare sul web ieri, 8 ottobre, mostra l'attore e la modella sudamericana vicini e complici in un locale di Ostuni: pare, dunque, che i due abbiano lasciato insieme il reality. Alex e ...

Temptation Island Vip - Anticipazioni : La Resa dei Conti tra le Coppie! : Temptation Island Vip sta per giungere al termine e le puntate si fanno sempre più caotiche e ricche di colpi di scena. Le tre coppie rimaste in gioco hanno iniziato anche i falò di confronto in cui si sono detti di tutto ed ecco quindi cosa è successo ma soprattutto cosa succederà nella prossima puntata sull’isola delle tentazioni. A Temptation Island Vip ormai sono rimaste le ultime tre coppie, una presente sin dall’inizio Serena ...

Temptation Island Vip Anticipazioni : chi esce con le ossa rotte e chi no : Temptation Island Vip anticipazioni: Pago e Serena ne escono con le ossa rotte, Delia e Belli ‘c’è speranza’, Silvia e Gabriele probabile addio La quinta puntata di Temptation Island Vip è stata molto movimentata. Dalla serie: i nodi vengono al pettine. Silvia Tirado e Gabriele Franco sono sempre più distanti. L’imprenditore ha avuto parole durissime […] L'articolo Temptation Island Vip anticipazioni: chi esce con ...

Temptation Island VIP 2019 - quinta puntata 7 ottobre 2019 : Anticipazioni : Temptation Island Vip torna, stasera, lunedì 7 ottobre 2019, in prima serata, su Canale 5 con Alessia Marcuzzi.Vicini all'atto finale di Temptation Island VIP edizione numero due, sono solo tre le coppie rimaste: il cantautore Pago e la compagna Serena Enardu, il dj-producer Gabriele Pippo e la studentessa Silvia Maturani infine gli ultimi arrivati: Alex Belli con Delia Duran, modella e influencer.prosegui la letturaTemptation Island VIP ...

Temptation Island Vip 2019 : puntate - coppie e tutte le Anticipazioni : Da lunedì 9 settembre, in prima serata, su Canale 5, il reality show delle tentazioni "vip" prodotto da Maria De Filippi...

Temptation Island Vip - Anticipazioni : Silvia bacia il single Valerio? La reazione di Gabriele : Punto di svolta nel quinto episodio del reality di Canale 5: le immagini del momento clou svelano quello che potrebbe...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Belli corre dalla Duran : Continua il viaggio nei sentimenti dei protagonisti di Temptation Island Vip 2. Il reality è ormai giunto alla quinta puntata che andrà in onda, in prima serata, lunedì 7 ottobre. Il programma, condotto da Alessia Marcuzzi, sarà ancora una volta ricco di colpi di scena. Stando alle prime Anticipazioni, Alex Belli vedrà un video al falò che lo manderà su tutte le furie. A quel punto prenderà un'importante decisione che al momento non è dato ...

Temptation Island - Anticipazioni quinta puntata : Silvia bacia Valerio : La quinta puntata di Temptation Island Vip andrà in onda lunedì, 7 ottobre. Le sorprese non mancheranno: Gabriele Pippo vedrà la sua fidanzata baciare il single e Alex Belli e, in preda alla gelosia, scapperà dal villaggio per andare dalla sua Delia. Temptation Island Vip, puntata del 7 ottobre: la gelosia spingerà Alex Belli a lasciare il villaggio Il programma condotto da Alessia Marcuzzi quest'anno è ricco di colpi di scena. Alcune coppie ...

Anticipazioni Temptation Island 7 ottobre : Delia fa il bagno al mare con il tentatore : Si avvicina la quinta puntata di Temptation Island Vip 2, che Canale 5 trasmetterà in prima serata lunedì 7 ottobre su Canale 5. Gli account ufficiali del docu-reality hanno diffuso alcuni video relativi alle coppie ancora presenti nel resort di Santa Margherita di Pula. Dopo le uscite anticipate di Anna Pettinelli e Stefano Macchi, oltre che di Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, continuano il loro percorso i soli Serena Enardu e Pago, Delia ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Serena e Silvia vicine al bacio con Ale e Valerio : Lunedì 7 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island Vip che, stando alle Anticipazioni, dovrebbe essere ricca di colpi di scena. Dopo l'addio di Anna Pettinelli, il pubblico assisterà agli ultimi approcci tra le fidanzate rimaste in gioco e i single: Serena Enardu, in particolare, farà un weekend con Alessandro che getterà Pago nel più totale sconforto. Anche Silvia si avvicinerà pericolosamente al tentatore Valerio: pare che i ...

Anticipazioni U&D - registrazione del 2 ottobre : da Temptation Island ospiti Anna e Stefano : Si è tenuta ieri 2 ottobre una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al Trono Classico. Ci si aspettava la presentazione della sostituta di Sara Tozzi, che la scorsa settimana aveva deciso di abbandonare il trono, ma non è arrivata alcuna novità in tal senso: il pubblico presente in studio è rimasto deluso. Insieme alle vicende dei tre tronisti, con le loro nuove esterne, la puntata ha sancito la partecipazione di Anna Pettinelli e ...

Anticipazioni Temptation Island - quinta puntata : Pago sempre più deluso dalla Enardu : La seconda stagione di Temptation Island Vip si avvia alla conclusione e la quinta puntata, in onda lunedì 7 ottobre, mostrerà gli ultimi falò per le coppie ancora presenti nel resort sardo. Dopo l'uscita di Anna Pettinelli e Stefano Macchi, oltre che di Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, sono soltanto sei i protagonisti che proseguiranno il loro viaggio nei sentimenti in attesa delle decisioni finali. E per tutti loro i problemi saranno ...