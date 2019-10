Anticipazioni Sanremo 2020 | tra i nomi dei possibili cantanti big Alberto Urso a Elodie

Sanremo 2020 - Anticipazioni : Amadeus vuole Al Bano : Amadeus vuole Al Bano Carrisi a Sanremo 2020. L’anticipazione che riguarda il Festival arriva dal settimanale Spy, secondo cui il direttore artistico della kermesse vorrebbe portare sul palco il cantante di Cellino San Marco. In coppia con Al Bano potrebbe arrivare anche Romina Power, come aveva anticipato lui stesso qualche giorno fa. In una lunga intervista Carrisi aveva svelato il desiderio di cantare all’Ariston insieme ...

Amadeus a Sanremo 2020 : nuove Anticipazioni e il ruolo di Fiorello : Festival di Sanremo 2020: le ultime news e dichiarazioni di Amadeus Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2020, di cui Amadeus sarà conduttore e direttore artistico. In questi giorni il presentatore Rai sta valutando le varie canzoni che potrebbero partecipare alla settantesima edizione della kermesse musicale più importante in Italia. Alla fine verranno […] L'articolo Amadeus a Sanremo 2020: nuove anticipazioni e il ruolo di ...

Sanremo 2020 Anticipazioni : Amadeus svela la sua paura più grande : Amadeus prima del Festival di Sanremo: “Ecco cosa mi spaventa di più” Amadeus, come tutti sapranno bene, sarà il nuovo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020. E sulla kermesse musicale ha parlato oggi molto abbondantemente in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. In questa occasione il presentatore de I Soliti Ignoti – Il ritorno ha svelato di aver deciso di reintrodurre Le nuove proposte, spiegando nel ...

Anticipazioni Sanremo 2020 - Amadeus : chi potrebbe affiancarlo : Amadeus vuole Chiara Ferragni al Festival di Sanremo? Il retroscena Amadeus, nonostante sia stato nominato dalla Rai come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020 da poco più di un mese, pare essere già al lavoro su questa nuova avventura televisiva. E a tal proposito il settimanale Vero ha riportato una voce di corridoio che ha già infiammato gli animi dei tanti fan del conduttore de I soliti ignoti – Il ritorno. Difatti, in base ...

Sanremo 2020 Anticipazioni - valletta e ospiti : Amadeus fa i primi nomi : Amadeus svela chi vorrebbe come ospite e come valletta al Festival di Sanremo Amadeus sarà il nuovo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020. E ovviamente il popolare presentatore di Ora o mai più e de I Soliti Ignoti è già al lavoro per dare la sua impronta per la kermesse musicale più importante di Italia. Proprio a tal proposito, Amadeus, in un’intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ha dichiarato ...