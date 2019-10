ANNA DAN | MOGLIE GIANNI MORANDI ' Sempre insieme' | dedica romantica per il compleanno

Scuola : Salvini - ‘a fianco di docenti condANNAti a precarietà’ : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Pronti a scendere in piazza a difendere le decine di migliaia di insegnanti che questo governo condanna alla precarietà a vita. Fioramonti si dimetta: il suo decreto è l’ennesimo tradimento dei grilini”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini. L'articolo Scuola: Salvini, ‘a fianco di docenti condannati a precarietà’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Ruby Bis - Emilio Fede condANNAto a 4 anni ai domiciliari : "In carcere soffrirebbe troppo" : Deve scontare la pena in "detenzione domiciliare" Emilio Fede condannato ad aprile in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis. Lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accolto una delle istanze dell'avvocato Salvatore Pino. I giudici osservano che Fede, per il qu

Violenta bambina di 8 anni al corso di nuoto : condANNA per istruttore : Violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti una bambina di soli 8 anni. Con questa accusa, un quarantenne di Piombino, è stato condannato a quattro anni di carcere dalla Corte d'Appello di Firenze. Ha abusato della piccola vittima per giorni, senza concederle alcuno scampo. Così, un assistente di nuoto ha messo in atto la più crudele e disumana delle barbarie al silenzio di una piscina. Stando a quanto si apprende dalla testata ...

Kiran Maccali - l’ex concorrente del Grande Fratello condANNAto per violenza sessuale : Ve lo ricordate Kiran Maccali, il “Principe” del Grande Fratello 12, protagonista del reality nell’edizione in onda nel 2011 su Canale 5? Il 32enne bergamasco di origini indiane è stato condannato a due anni e due mesi di carcere per violenza sessuale e atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata, una 37enne che lo aveva denunciato, come riferisce Brescia Oggi. Il pm aveva chiesto per lui una condanna a sei anni e sei ...

Abusò di 2 minori dopo avergli dato mix di droghe : condANNAto a 8 anni : Stuprò due ragazze minorenni dopo averle drogate. Per questo motivo, un quarantenne residente nel fiorentino è stato condannato ad 8 anni di carcere per violenza sessuale aggravata, cessione di stupefacenti e minacce aggravate. Un orrore che, solo a raccontarlo, fa venire i brividi. L'ennessima, drammatica storia di abusi sessuali ai danni di due ragazzine, poco più che teenager. E, come se non fosse già abbastanza, c'è di mezzo anche la droga. ...

Mafia : processo ‘Black cat’ - condANNAta la cupola di provincia di Palermo : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – Condanne per quasi tre secoli di carcere e alcune assoluzioni nel processo d’appello denominato ‘Black cat’ di Palermo che ha visto alla sbarra la vecchia Mafia della provincia. La prima sezione della Corte d’appello di Palermo ha riformato in parte la sentenza di primo grado del Gup Fabrizio Anfuso. Due gli assolti: Saverio Maranto, che aveva avuto 11 anni e sei mesi, e Giuseppe ...

Cocaina e metadone per abusare di due ragazzine - 40enne condANNAto a 8 anni : metadone e Cocaina per abusare di due ragazzine. Per questo un uomo di 40 anni è stato condannato a 8 anni. Per l’imputato, processato il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena, il pm di Firenze Giacomo Pestelli aveva chiesto 12 anni per violenza sessuale aggravata, cessione di stupefacenti e minacce aggravate. Per l’accusa il 40enne sarebbe entrato in confidenza prima con una delle giovani e poi con la sua amica, che ...

Siria - Israele condANNA invasione turca : 17.48 "Israele condanna con forza l'invasione militare da parte della Turchia delle regioni curde in Siria e mette in guardia da una pulizia etnica dei curdi da parte dei turchi o dei loro fiancheggiatori". Così il premier Netanyhau sull'operazione militare lanciata ieri da Erdogan in Siria. "Israele compirà ogni sforzo possibile per garantire aiuti umanitari al coraggioso popolo curdo", assicura.

Pena di morte : “Da undici anni scriviamo lettere a un detenuto americano condANNAto alla pena capitale. E non smetteremo mai” : Randy Halprin, 40 anni, doveva morire il 10 ottobre, nel giorno della Giornata mondiale contro la pena di morte, con un’iniezione letale nel carcere texano Polunsky Unit. Qui, da quasi vent’anni, l’uomo è detenuto nel braccio della morte. Da quando il 24 dicembre del 2000 partecipò alla più grande evasione di prigionieri mai avvenuta in Texas, insieme ad altri sei detenuti di un carcere a Sud di San Antonio, Texas. Il piano di ...

Tortura padre con il taser : condANNAto il figlio 50enne : Lo supplicava di smettere, di non Torturarlo più con quel taser artigianale. Ma le parole di quell'uomo 85enne non venivano ascoltate. Il figlio, un 50enne di Treviso, continuava a maltrattarlo senza pietà. Dopo la morte della madre, il 50enne aveva iniziato a Torturare il padre. Con un taser artigianale lo sottoponeva a scariche elettriche al volto e alla testa, tenendolo fermo per il collo. E poi botte e sputi in faccia.\\ Una sera di aprile ...

Possibile condANNA penale per ADL : rischio chiusura mercato! Le parole dell’avvocato : De Laurentiis contestato penalmente Fabio Fulgeri avvocato della SSC Napoli è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo. Ecco quanto ha dichiarato: “La questione è che la contestazione penale fatta al Napoli è di aver utilizzato una fattura emessa dal procuratore Calleri, ingaggiato dal Napoli, in realtà questa fattura era stata emessa per Calaiò. ...

Uccise ladro dopo furto - condANNA definitiva per omicidio volontario e carcere : dopo la condanna definitiva per omicidio volontario si è costituito nel carcere bresciano di Verziano Mirko Franzoni. All’uomo, 33 anni, sono stati inflitti nove anni e quattro mesi per la morte di Eduard Ndoj, 26 anni, albanese, freddato con un colpo di fucile a Serle nel dicembre del 2014 diverse ore dopo essere entrato nella casa del fratello del Bresciano. Franzoni si è presentato in carcere prima che la procura di Brescia, in attesa ...