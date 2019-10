Amici Celebrities | la semifinale | parte il televoto e la De Filippi sarà il quarto giudice

Maria De Filippi torna ad Amici Celebrities : sarà il giudice speciale - : Francesca Galici Maria De Filippi torna sui suoi passi e riprende in mano, anche se indirettamente, Amici Celebrities: sarà il giudice speciale della quinta puntata del talent show versione vip Maria De Filippi sarà il giudice speciale della nuova puntata di Amici Celebrities in onda mercoledì a partire dalle 21.20 su Canale5. Ad annunciarlo è stato lo stesso profilo del programma tramite un tweet, che ha spiazzato i fan ma che ...

Maria De Filippi torna ad Amici Celebrities dopo il flop della Hunziker : Maria De Filippi alla Semifinale di Amici Celebrities come giudice dopo il flop di Michelle Hunziker La quarta puntata di Amici Celebrities è andata in onda mercoledì scorso e non ha ottenuto i risultati sperati, ecco allora che si è deciso di correre ai ripari chiamando Maria De Filippi come giudice speciale della quinta puntata in onda mercoledì prossimo su Canale5. Michelle Hunziker continuerà a condurre il programma, preso in consegna ...

Anticipazioni Amici Celebrities e nuovo regolamento : squadre sciolte e grande ritorno : Ultime Anticipazioni Amici Celebrities e curiosità sul regolamento: ecco cosa si sa sul futuro dei concorrenti dell’edizione Vip Non mancano le sorprese riguardanti la nuova puntata di Amici Celebrities! Sappiamo con certezza che avverrà un cambio di regolamento importante, che porterà tutti i concorrenti a dimostrare davvero quello che valgono: nessuno è al sicuro, anche […] L'articolo Anticipazioni Amici Celebrities e nuovo ...

Amici Celebrities : Michelle Hunziker apre a sorpresa il televoto : Michele Hunziker - Amici Celebrities televoto in corso per i semifinalisti di Amici Celebrities. Poco prima della puntata odierna de Il Segreto, Michelle Hunziker è apparsa, infatti, a sorpresa in video per spiegare ai telespettatori di Canale 5 che hanno un ruolo determinante nella quinta puntata del talent show, prevista per mercoledì 16 ottobre: i sei concorrenti rimasti in gara verranno sottoposti per la prima volta al giudizio del pubblico, ...

Amici Celebrities Giulio Scarpati scontro in tv con Emanuele Filiberto : L’attore Giulio Scarpati è stato il quarto giudice della nuova puntata di “Amici Celebrities” e ha duramente criticato l’esibizione del Principe Emanuele Filiberto su “Destra sinistra” di Gaber piena di imprecisioni: «La prossima volta usa il cervello». Il principe Emanuele Filiberto ha voluto strafare, dopo aver superato indenne la prima manche ha sfidato Massimiliano Varrese dei bianchi cantando una canzone di Gaber. L’esibizione non è ...

Amici Celebrities - Francesca Manzini : il post su Emanuele e Platinette : Amici Celebrities, Francesca Manzini dopo le polemiche relative alla sua eliminazione: le parole su Emanuele Filiberto e Platinette L’eliminazione di Francesca Manzini ha provocato non poco malcontento in una fetta del pubblico di Amici Celebrities. La speaker radiofonica, nonché imitatrice, a detta di molti non avrebbe meritato l’addio anticipato dallo show. Sempre secondo il mormorio […] L'articolo Amici Celebrities, ...

Amici Celebrities e la lite tra Emanuele Filiberto e Giulio Scarpati : Il web in rivolta contro Amici Celebrities per la scelta di tagliare la lite tra Emanuele Filiberto di Savoia e Giulio Sarpati, giudice della quarta puntata del programma. Dopo le critiche rivolte dagli internauti a Michelle Hunziker, che secondo alcuni utenti della rete non reggerebbe il confronto con Maria De Filippi, alcuni spettatori di Amici Celebrities presenti alle registrazioni del programma hanno notato come alcuni pezzi importanti ...

Amici Celebrities - Francesca Manzini : “Ho in ballo un programma” : Francesca Manzini dopo Amici Celebrities 2019: “Farò una trasmissione a Mediaset” Francesca Manzini è stata l’ultima eliminata ad Amici Celebrities. Difatti quest’ultima ha perso il ballottaggio contro Massimiliano Varrese della Squadra Bianca. Un’eliminazione che ha fatto storcere il naso ai tanti telespettatori sui social, i quali avrebbero voluto vederla in finale in quanto ha dimostrato di essere molto brava sia ...

