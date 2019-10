Alfa Romeo Automotive Sponsor della “1000 Miglia” 2020

Alfa Romeo Tonale - le immagini sfuggite in rete del baby suv italiano : La versione definitiva del suv compatto della Casa del Biscione immortalata in occassone di un evento destinato ai potenziali acquirenti. La Tonale porterà al debutto la prima motorizzazione ibrida plug-in

Alfa Romeo Tonale - in rete spuntano gli scatti della versione definitiva : ecco le foto rubate : Non servirà chiudere il recinto, questo è certo, e anche se i vertici di Alfa Romeo non gradiranno, ormai è successo: le foto di quella che sembra essere la versione definitiva della Tonale sono finite in rete. Sembra che l’auto sia stata fotografata durante un evento riservato, dedicato a una piccola rappresentanza di potenziale clientela. Il Suv di medie dimensioni, a cui è legato il futuro commerciale del costruttore italiano, è stato ...

Formula 1 - Raikkonen sveglia l’Alfa Romeo : “non dobbiamo dimenticarci di essere stati forti in Belgio e in Italia” : Il pilota finlandese ha parlato in vista della gara di Suzuka, suonando la carica dopo alcune gare sottotono Nelle ultime quattro gare l’Alfa Romeo Racing non ha brillato, incappando in una serie negativa caratterizzata da molti errori e pochi punti. Un trend da invertire immediatamente per il team di Hinwil, chiamato al pronto riscatto in vista del Gran Premio del Giappone. photo4/Lapresse In vista dell’appuntamento di Suzuka ...

Hulkenberg conferma le trattative con Alfa Romeo Racing : Nico Hulkenberg conferma di aver parlato di futuro con il boss Alfa Romeo Racing Frédéric Vasseur. Il tedesco ha perso il sedile Renault per il prossimo anno e si sono conclusi con un nulla di fatto i colloqui con la Haas, anche per i problemi che il team americano sta attraversando in questa stagione. “Si […] L'articolo Hulkenberg conferma le trattative con Alfa Romeo Racing sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Alfa Romeo e Nurburgring : legame indissolubile : Il Nurburgring è uno dei teatri dove l’eccellenza Alfa Romeo ha dato prova di sé in tutte le epoca. I record stabiliti prima da Giulia e poi da Stelvio hanno fatto conquistare all’Alfa Romeo moderna un primato difficilmente eguagliabile: quello di avere portato due modelli differenti, una berlina e un SUV, entrambi protagonisti della propria […] L'articolo Alfa Romeo e Nurburgring: legame indissolubile sembra essere il primo ...

Antonio Giovinazzi F1 - GP Russia 2019 : “Se continuo a fare risultati sarò confermato in Alfa Romeo” : Antonio Giovinazzi sta finalmente raccogliendo dei risultati nel Mondiale 2019 di F1. Dopo una prima parte sofferta e anche tanto sfortunata, a Monza e a Singapore è riuscito a centrare la zona punti, togliendosi la soddisfazione nel corso della gara a Marina Bay di essere per un po’ in testa alla corsa. Una prova di pregevole fattura quella del pilota italiano, condizionata anche da una strategia dell’Alfa Romeo Racing ...

F1 - GP Russia 2019 : Antonio Giovinazzi inizia il rush finale per meritarsi la conferma in Alfa Romeo : Mancano esattamente sei Gran Premi al termine del campionato del mondo 2019 di Formula Uno. Esattamente 1.842,180 chilometri. Se, dal punto di vista della lotta al titolo tutto sembra scritto, con l’ennesimo, il sesto, trionfo di Lewis Hamilton, per diversi piloti questo ultimo scorcio di annata dovrà significare ancora molto, soprattutto in ottica futura. Si è già detto e scritto della Ferrari che cercherà di ottenere il massimo da questa ...

Alfa Romeo Racing perde l’appello per il GP di Germania : Il team Alfa Romeo Racing ha perso l’appello contro le penalità avute nel GP di Germania: 30 secondi che fecero retrocedere Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi dalla 7° e 8° alla 12°e 13° posizione, ma alle penalità dopo-gara ci si può appellare, da regolamento. Anche se il direttore sportivo Beat Zehnder lo scorso mese aveva […] L'articolo Alfa Romeo Racing perde l’appello per il GP di Germania sembra essere il primo su ...

F1 - GP Germania 2019 : rigettato il ricorso dell’Alfa Romeo. Lewis Hamilton e Robert Kubica non perdono i loro punti : Niente da fare per l’Alfa Romeo Racing e ricorso respinto. La scuderia italo-svizzera aveva manifestato forte contrarierà per la penalizzazione di 30 secondi inflitta alle due vetture in occasione del GP di Germania 2019, decima tappa del Mondiale di F1 andata in scena ad Hockenheim: Kimi Raikkonen aveva conquistato il settimo posto davanti al compagno di squadra Antonio Giovinazzi ma furono puniti per aver infranto l’articolo 27.1 del ...

Il Museo della Tecnica di Sinsheim presenta “Mito Alfa Romeo” : “Mito Alfa Romeo” è una retrospettiva interamente dedicata alla storia della Casa milanese con cui il Museo della Tecnica di Sinsheim ha scelto di aprire un nuovo padiglione espositivo di 3.000 metri quadrati, confermando la grande attenzione che il Nord Europa, e la Germania in particolare, nutrono per Alfa Romeo e il suo straordinario patrimonio […] L'articolo Il Museo della Tecnica di Sinsheim presenta “Mito Alfa ...

Stelvio Cup 2019 - brividi in pista con il Suv Alfa Romeo : Sono stati tre giorni da podio quelli vissuti durante la Stelvio Cup 2019, il terzo raduno degli «alfisti». Da podio e stellati. Prima alla guida della Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sul circuito di Modena, quindi, sempre in compagnia di Matteo Sivero, chef stellato 23enne della Osteria La Fontanina di Verona, a seguire il Gran Premio di Monza con l2019;avvincente battaglia su pista tra Charles Leclerc e i piloti della Mercedes ...

Formula 1 – Si mette male per Raikkonen : penalità in griglia per il finlandese dell’Alfa Romeo : penalità in griglia per Raikkonen: meccanici dell’Alfa Romeo costretti a sostituire il cambio a Monza, il finlandese scivola dietro in griglia di partenza Giornata difficile in pista oggi per Kimi Raikkonen: il finlandese dell’Alfa Romeo è stato protagonista di un incidente nella Q3 del Gp d’Italia che ha danneggiato la sua monoposto. I meccanici dell’Alfa sono infatti stati costretti a sostituire il cambio: ...