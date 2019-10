Agente penitenziario uccide moglie e figlie e si suicida

Agente penitenziario uccide la moglie e le figlie - poi avverte i carabinieri e si suicida : Ha prima ucciso con la pistola di ordinanza la moglie Teresa di 54 anni e le figlie di 12 e 18 anni, poi si è suicidato sparandosi un colpo alla testa.Il fatto è accaduto in un appartamento in pieno centro ad Orta Nova nel Foggiano. L’uomo si chiamava Ciro Curcelli, assistente capo della polizia penitenziaria, di 53 anni.A quanto si apprende le vittime erano a letto quando l’uomo ha fatto fuoco uccidendole. ...