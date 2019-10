Aeroporti | il tribunale | “Lo sciopero della manutenzione su radar e strumenti di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) I passeggeri non lo sapevano, ma negliitaliani, in alcune occasioni, i voli sono arrivati e partiti senza personale presente in loco addetto alladell’elettronica di terra, come ie gliin dotazione ai controllori di volo. Ora una sentenza deldi Roma (Terza sezione lavoro) ha stabilito che “appare evidente che la suddetta attività di conduzione edegli impianti di controllo del traffico aereo è strettamente funzionale anche al soddisfacimento del diritto alla sicurezza (più precisamente del diritto alla navigazione aerea in condizioni di sicurezza) e quindi, in ultima analisi, del diritto alla vita e alla salute, che la legge espressamente contempla, ai fini del necessario contemperamento con l’esercizio del diritto di”. In altre parole se in questo settore si intende scioperare, non si potrà farlo ...

