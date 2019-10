Adriano | Paolo Bonolis e Carlo Conti e i politici nella prima puntata del nuovo show di

Fonte : blogo

(Di sabato 12 ottobre 2019), ildiCelentano nato dalle ceneri del poco fortunato Adrian, il cartone animato, preceduto da un breveintitolato Aspettando Adrian, andato in onda lo scorso inverno e interrotto dopo 4 puntate, come anticipato da noi di TvBlog, andrà in onda inserata su Canale 5 a partire dal prossimo 7 novembre.Stando ad alcune anticipazioni pubblicate da Dagospia, ladi, che vedrà una partecipazione più "attiva" diCelentano al contrario di quanto si è visto in Adrian, vedrà la presenza di due tra i più popolari conduttori della nostra tv ossia. I retroscena di Blogo:Celentano il giovedì su Canale 5, ecco quando parte(e ideldiCelentano ...

Bulla_Adriano : RT @Italiantifa: Chiediamo al Presidente della Ferrero 'Francesco Paolo Fulci' di unirsi alla lotta democratica contro l'attacco di #Erdoga… - MarioAbbruzzese : Buongiorno amici??Domani inaugureremo aCervaro ?ore 17:30 (Ristorante baciamo ancora) il comitato promotore “Cambia… -