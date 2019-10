Addio Tina | la giornalista ha perso la battaglia contro il cancro | era seguitissima sui

"Prometti che ti prenderai cura di me". L'Addio di Valentina a Matteo - il carabiniere ucciso a Trieste : “Ti voglio ricordare così amore mio, felice e sorridente”. Inizia con queste parole il post in cui Valentina Sorriso Saponaro ha salutato il suo fidanzato, Matteo Demenego, uno dei due carabinieri uccisi a Trieste durante una sparatoria in questura. “Mi prenderò io cura dei nostri gatti, della nostra casa, ma tu promettimi che ti prenderai cura di me, dei nostri gatti, della tua famiglia e di tutte le ...

La sinossi di The Flash 6×01 annuncia che tutto è destinato a cambiare dopo l’Addio di Nora : tutto è destinato a cambiare a cominciare proprio da The Flash 6x01. The CW ha rilasciato la sinossi del primo episodio della nuova stagione confermando che il pubblico si ritroverà qualche istante dopo il finale della quinta stagione e, quindi, la morte, almeno per adesso di Nora. La notizia e il momento sono destinati a sconvolgere ancora le vite di Barry e Iris che dovranno fare i conti con quello che è successo e con il loro dolore ...

Pattinaggio di figura - Tessa Virtue e Scott Moir annunciano l’Addio all’attività agonistica : La notizia era già nell’aria da un po’ di tempo, ora è arrivata la conferma. Tessa Virtue e Scott Moir, danzatori sul ghiaccio medaglia d’oro a Vancouver 2010 e a PyeongChang 2018, hanno annunciato il loro ritiro ufficiale dalle competizioni. Tramite un video pubblicato nella prima mattinata italiana sui canali social, i pattinatori canadesi hanno ringraziato i propri fan con un toccante video riguardante i momenti salienti ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni nuova stagione : torna Clelia ma Addio ad Andreina - Luca Spinelli - Tina e Sandro : Nuove indiscrezioni per la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore versione daily. Clelia Calligaris torna in scena mentre addio definitivo ad Andreina, Luca, Tina e Sandro.

Mandzukic Juventus - Addio certo : non convocato contro la Fiorentina : Mandzukic Juventus – La Juventus sabato sarà impegnata in serie A nell’anticipo contro la Fiorentina, allo stadio Artemio Franchi. Maurizio Sarri, un po’ a sorpresa, ha lasciato fuori dai convocati Mario Mandzukic. Motivazione: il croato non è infortunato, ma è in trattativa con un club del Qatar per lasciare i bianconeri. Il giocatore da tempo non rientra nelle prime scelte del […] More

CRISTINA CHIABOTTO SPOSA MARCO ROSCIO/ Addio a nubilato - poi nozze a fine settembre : MARCO ROSCIO e CRISTINA CHIABOTTO si SPOSAno a fine settembre. Addio al nubilato a Tel Aviv per l'ex Miss Italia con le amiche e la sorella.

