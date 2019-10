Addio a Robert Forster | candidato all' Oscar per “Jackie Brown” di Tarantino

Addio a Robert Forster - indimenticato per il suo ruolo in "Jackie Brown" di Tarantino - : Carlo Lanna É morto Robert Forster, attore americano molto celebre che ha recitato in più di 100 film fra cui anche in uno di Quentin Tarantino La notizia è di qualche ora fa. All’età di 78 anni è morto Robert Forster, uno degli attori più celebri della cinematografia di oggi. Noto per essere apparso in diversi film di Quentin Tarantino, come "Jackie Brown", per quale nel 1998 è stato anche candidato agli Oscar come attore non ...