Acer for Education pensa alle scuole del futuro alla Fiera Didacta Italia

Calcio - Francesco Acerbi in vista di Italia-Grecia : “Voglio giocarmi le mie chance - la malattia mi ha reso più forte” : Il difensore della Lazio Francesco Acerbi è pronto a giocarsi le proprie chance per conquistarsi una maglia da titolare al centro della difesa con Leonardo Bonucci, in vista del match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio del Gruppo J tra Italia e Grecia (sabato 12 ottobre alle ore 20.45 a Roma). Gli azzurri arrivano a punteggio pieno, dopo aver totalizzato sei vittorie in altrettanti incontri e messo in mostra un gioco ...

La7 - la gaffe di Celata su Berlusconi : “Il leader di Forza Italia compie trent… sì - gli piAcerebbe” : “Silvio Berlusconi compie trent… ehm, scusate, gli piacerebbe. Ottantatré anni”. Divertente gaffe, subito corretta, di Paolo Celata, durante la conduzione del Tg La7. Il giornalista stava lanciando il servizio sulle dichiarazioni del leader di Forza Italia secondo cui “Lega e fascisti li ho fatti entrare io nel governo, li ho legittimati”. Video La7 L'articolo La7, la gaffe di Celata su Berlusconi: “Il leader ...

Torino-Milan live - le formazioni ufficiali : Mazzarri col tridente - giocano Leao - BennAcer ed Hernandez : Torino-Milan live – Va in scena all’Olimpico Grande Torino il posticipo del quinto turno di Serie A. Si sfidano Torino e Milan in quella che si preannuncia una gara scoppiettante. Il Torino è reduce da due sconfitte consecutive contro Lecce e Sampdoria. Dall’altra parte i rossoneri che arrivano dal derby perso senza appello. Le due squadre cercano riscatto. Torino-Milan, LE formazioni ufficiali Torino (3-5-2): Sirigu; ...

Kojima : "mi piAcerebbe che giocaste a Death Stranding senza alcuna informazione - godendovi la sorpresa della scoperta" : Da appena una manciata di ore si è concluso il primo appuntamento del Tokyo Game Show 2019 in compagnia di Death Stranding, un appuntamento in cui è stato mostrato un lungo video gameplay che potrebbe fare la gioia di molti. Dopo anni di mistero il nuovo progetto di Hideo Kojima sembra pronto a svelarsi in dettaglio a meno di due mesi dall'uscita ufficiale fissata per l'8 novembre ma il papà dell'esclusiva PS4 non ha di certo cambiato la propria ...

Acer annuncia Planet9 - una nuova piattaforma dedicata agli eSports : Attraverso un comunicato stampa, Acer, nel corso della sua conferenza globale, ha presentato la piattaforma di eSport di prossima generazione Planet9. È una community aperta, che consentirà ai giocatori di costruire la propria squadra, allenarsi per l'eccellenza e sfidarsi per la vittoria. Attualmente la piattaforma è in closed beta, ed entrerà in open beta il 30 gennaio 2020."Planet9 è una piattaforma di eSport di prossima generazione che offre ...

BMW a Francoforte : il futuro del piAcere di guida : Al Salone dell’auto di Francoforte BMW si focalizza sul futuro del piacere di guida. Proseguendo con la sua offensiva di prodotto, il BMW Group, oltre a presentare le ultime novità esporrà anche alcuni interessanti studi sui veicoli e sulle tecnologie pionieristiche che avranno un forte impatto sulla mobilità del futuro. I nuovi prodotti in mostra […] L'articolo BMW a Francoforte: il futuro del piacere di guida sembra essere il primo su ...

Formula 1 – Hulkenberg ‘scaricato’ dalla Renault - il tedesco non nasconde il suo dispiAcere : “è un peccato” : Nico Hulkenberg saluta la Renault dopo la decisione del team francese di ingaggiare Esteban Ocon al suo posto dal 2020 Nico Hulkenberg è stato ‘scaricato’ dalla Renault: il pilota tedesco non sarà più un pilota del team francese a partire dal termine della stagione 2019 di F1. La Renault ha infatti annunciato oggi l’ingaggio di Esteban Ocon, che dal 2020 sarà compagno di squadra di Daniel Ricciardo. Photo4 / LaPresse Dopo ...