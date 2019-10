ACCOLTELLAMENTO MANCHESTER Quel patto pericoloso tra Turchia e Isis creato dai curdi

ACCOLTELLAMENTO MANCHESTER - è terrorismo/ Arrestato 40enne : 5 feriti - uno è grave : Accoltellamento a Manchester, Arrestato un 40enne per terrorismo: 5 feriti, una persona in gravi condizioni. Video e ultime notizie.

