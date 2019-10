Abusi sessuali sulle donne al lavoro | a Italia e Spagna il primato

Non denunciò Abusi sessuali del suo presidente - maxi squalifica per ex segretario generale afgano : maxi squalifica per l’ex segretario generale della Federcalcio afghana ed ex membro dell’Esecutivo della Confederazione asiatica Sayed Aghazada: cinque anni di stop e una multa di 10 mila franchi svizzeri. Mentre Aghazada era in carica, fra il 2013 e il 2018, diverse calciatrici afghane avevano accusato l’allora presidente Keramuudin Karim di ripetuti abusi sessuali. Per la commissione Fifa, Aghazada era a conoscenza di ...

Disegna gli Abusi sessuali subiti dal nonno : chiesti 11 anni di condanna : Disegna gli abusi sessuali subiti dal nonno acquisito e scatta l'allarme. Così, una bambina di 7 anni, dell'agrigentino, aveva messo nero su bianco le molestie che era costretta a subire quotidianamente. L'ennesima storia di orrore e violenza ai danni di una minore. I fatti risalgono al 2013 ma, soltanto al termine della requisitoria di ieri, il sostituto procuratore della Repubblica, Gianluca Caputo, ha chiesto ai giudici della seconda sezione ...

Roma - Abusi sessuali su due quattordicenni per sei anni : adescati in oratorio da tre romani tra i 65 e gli 85 anni : Per circa sei anni hanno ripetutamente abusato di due quattordicenni. Li hanno adescati all'interno di un oratorio di Roma e portati a casa. Dopo gli abusi, gli venivano date...

Salerno - Abusi sessuali su una minorenne : indagata un’intera famiglia : La Procura di Salerno ha chiuso le indagini: un’intera famiglia rischia di andare a processo per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti nei confronti di una minorenne di cinque anni. Ad essere indagati sono il padre e la madre della piccola, il fratellastro e la moglie. I quattro erano stati arrestati il gennaio scorso a seguito di un’indagine iniziata qualche anno fa.\\Il padre della piccola, 62enne, fu trasferito in carcere, mentre le ...

L’ex campione di equitazione Wechselberger arrestato per Abusi sessuali : L’ex campione di equitazione, Karl Wechselberger è stato arrestato per violenza sessuale. Due giorni fa la Cassazione ha respinto il suo ultimo ricorso. Il 49enne di Vipiteno, ex azzurro di Coppa del mondo, era stato condannato in primo grado nel 2015 per aver abusato di una sua allieva quindicenne. Nel 2016 l’Appello aveva confermato la pena di 3 anni e 8 mesi. Nell’ottobre 2016 era stato radiato dal Tribunale della ...

Sondrio : Abusi sessuali su un ragazzo disabile - convalidato fermo : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Un richiedente asilo del Gambia, di 23 anni, è stato accusato di violenza sessuale, a Sondrio, nei confronti di un ragazzo disabile, di 19 e kosovaro. A intervenire è stata la polizia di Sondrio dopo la richiesta della sorella della vittima, preoccupata dall'allontanamen

Molestie e Abusi sessuali su studenti minorenni - condannato custode a Pescara : L'accusa aveva richiesto 5 anni di condanna per il custode del convitto Pietro Cuppari, ma le attenuanti ed il rito abbreviato hanno portato alla riduzione di pena. Arriva anche l'interdizione perpetua da scuole pubbliche e private Federico Garau ? Luoghi: Pescara

Abusi sessuali - cardinale sospettato di insabbiamenti : Il cardinale Dominik Duka, arcivescovo di Praga sin dai tempi di Benedetto XVI, è stato chiamato in causa per quello che per ora rimane un presunto episodio di coperture nei confronti di una storia di Abusi sessuali. In gergo, vengono chiamati anche "insabbiamenti". Non è il primo porporato della Chiesa cattolica che viene tirato in ballo di recente da qualcuno in relazione al "collasso morale" - come lo chiama il papa emerito - , ma bisognerà ...

Caserta - “Abusi sessuali su 7 minorenni allieve del suo centro ippico” : ai domiciliari titolare di un maneggio e istruttore di equitazione : Violenza sessuale pluriaggravata e continuata nei confronti di sue allieve minorenni. Con questa accusa il titolare di un maneggio e istruttore di equitazione nel Casertano è finito agli arresti domiciliari al termine di un’inchiesta condotta dalla squadra mobile di Caserta, coordinata dal pool “fasce deboli” della procura di Santa Maria Capua Vetere. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo ha compiuto abusi ...

Abusi sessuali in Vaticano?/ Chiesto processo per due preti - Quarto grado - : Presunti Abusi sessuali in Vaticano, rinviati a giudizio don Gabriele Martinelli e don Enrico Radice: le ultime notizie a Quarto grado.

Abusi sessuali sui “chierichetti del Papa” - il Vaticano chiede il processo per due preti : Il Promotore di giustizia del tribunale Vaticano ha chiesto il rinvio a giudizio di don Gabriele Martinelli con l'accusa di Abusi sessuali che sarebbero avvenuti nel Preseminario San Pio X, e di don Enrico Radice, rettore del Preseminario all'epoca dei fatti, con l'accusa di favoreggiamento. Il rinvio a giudizio è stato possibile in virtù di un apposito provvedimento di papa Francesco.Continua a leggere

Abusi sessuali sui chierichetti del Papa - la procura vaticana chiede il rinvio a giudizio di don Gabriele Martinelli : Abusi sessuali coi chierichetti del Papa. La denuncia contenuta nell’ultimo libro del giornalista Gianluigi Nuzzi, Peccato originale, è stata confermata dai magistrati della Santa Sede. “Il promotore di giustizia del tribunale dello Stato Vaticano – si legge in una nota ufficiale della Sala Stampa – con provvedimenti del 16 e 17 settembre, ha chiesto il rinvio a giudizio rispettivamente di don Gabriele Martinelli, con l’accusa di ...

Il cardinale australiano George Pell ha fatto ricorso presso la più alta corte australiana contro la sua condanna per Abusi sessuali su minori : Il cardinale australiano George Pell, ex stretto consigliere di Papa Francesco, ha fatto ricorso presso la più alta corte australiana contro la sua condanna a sei anni di carcere per abusi sessuali su minorenni. È la sua ultima possibilità di

Indagini sugli Abusi sessuali negli USA - lo sport al vaglio del Dipartimento di Giustizia. Si parte dallo scandalo della ginnastica : Novità sullo scandalo abusi sessuali che ha sconvolto la ginnastica artistica negli USA. Il Dipartimento di Giustizia Statunitense ha infatti avviato un’indagine sugli abusi sessuali negli sport olimpici negli States, come riporta il Wall Street Journal tutto è nato dalle Indagini scaturite dallo scandalo Larry Nassar, medico della Nazionale di artistica femminile che tra il 1996 e il 2014 ha abusato di oltre 350 atlete tra cui alcune big ...