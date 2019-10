5 ragioni per rileggere le bizzarre avventure di JoJo

Fonte : wired

(Di sabato 12 ottobre 2019) Il 2019 è l’anno di. Il manga più bizzarro di sempre sta vivendo una nuova giovinezza… senza essere mai realmente invecchiato. Già da mesi, ormai, il web pulula di meme (incomprensibili ai non appassionati) generati dall’opera di Hirohiko Araki, pubblicata sulla mitica rivista Weekly Shonen Jump dal lontano 1987. La fiera del fumetto Lucca Comics & Games, ormai imminente, dedicherà un’intera settimana di eventi alle vicende di Jonathan Joestar, parenti e discendenti, con l’arrivo di Araki in persona nella ridente cittadina toscana (30-31 ottobre, per la prima volta in Europa). E sempre in Italia è in uscita l’edizione definitiva del primo ciclo di storie, in una raccolta di 3 volumi cartonati in bianco e nero reintitolati per l’occasionenium (Star Comics, 260 pp, 15,90 cad). Quali sono ledi questo ritorno di fiamma? Ve ne ...

